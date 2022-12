Suárez a Brasil, ahora sí tras las negativa en julio: pros y contras de su llegada a Gremio

A diferencia de lo que decía hace cinco meses, luego de que en diálogo con Referí abriera la puerta para lo que luego sería su llegada a Nacional, Luis Suárez ahora parece estar dispuesto a jugar en el fútbol brasileño, más precisamente en Gremio de Porto Alegre, club con el que tiene muy avanzado su llegada.

En aquel entonces el salteño estaba sin equipo y recibió cinco propuestas de clubes brasileños, pero los descartó por la forma en que se desarrolla la competencia, con viajes largos y partidos cada tres días, lo que no le permitiría permanecer cerca de su familia y compartir con ellos.

@Uruguay

Suárez en el predio de Gremio en 2019

Suárez en ese momento estaba enfocado en prepararse de la mejor forma para el Mundial Qatar 2022 y la opción que terminó eligiendo, conquistado por sus hinchas, fue la de volver a Nacional, donde fue campeón del Uruguayo y figura.

El regreso a los tricolores fue la primera experiencia del delantero y de su familia dejando Europa, luego de los años en Groningen y Ajax de Holanda, Liverpool de Inglaterra, Barcelona y Atlético de Madrid de España.

Rumbo a Brasil, pros y contras

Ahora, tras la consagración en los tricolores y el amargo Mundial, Suárez vuelve a estar en el mercado y la opción de Gremio es la que más lo convence para seguir su carrera, a punto de cumplir 36 años en un mes.

AFP

Suárez en el estadio de Gremio ante Japón en la CA 2019

El delantero ahora sí parece estar dispuesto a hacer los viajes y encarar la seguidilla de partidos del Brasileirao en un equipo que este año no tendrá actividad internacional de copas al haber regresado a la máxima categoría.

Los pros

Contrato millonario

El contrato de Suárez con Gremio será uno de los cinco mejores de Brasil, destacó ESPN: US$ 4 millones anuales. La cifra fue mejorada con respecto a la de US$ 3.3 millones que se le hizo en noviembre y que no fue considerada.

"Se hizo una propuesta firmada y condicionada a que ganáramos (las elecciones del club). Ya fue desestimada por él, agradeciéndonos que la recibió, porque era en serio, pero dijo que su plan es jugar en la MLS”, señaló Beto Guerra, nuevo presidente del club, en noviembre. Además, dijo que Suárez se iría a jugar al fútbol de Estados Unidos. “Nuestra propuesta estuvo incluso por encima de la que tiene de la MLS. Pero tiene un proyecto de vida", agregó el flamante titular de Gremio, según publicó el portal SportBuzz.

Finalmente, todo parece haber cambiado.

AFP

Suárez en el estadio de Gremio ante Japón en la CA 2019

Campeonato top

En Gremio, Suárez jugará en la mejor liga de Sudamérica, con un nivel muy cercano al europeo, por lo que subirá un escalón luego de su paso por el fútbol uruguayo.

El DT del equipo es Renato “Gaucho” Portaluppi y el club recientemente fichó a Felipe Carballo, con quien el salteño desarrolló una gran relación en el pasado semestre en Nacional.

Suárez considera el campeonato brasileño como “el más desafiante y competitivo” del mundo, según ESPN Brasil.

Cercanía con Uruguay

Otros de los puntos a favor de Gremio es que Porto Alegre está muy cerca de Uruguay (700 kilómetros), por lo que Suárez y su familia podrán viajar con facilidad y en vuelos cortos.

EFE

Suárez y Godín en el estadio de Gremio ante Japón en la CA 2019

Además, el estado sureño de Brasil tiene tradiciones muy parecidas a las uruguayas, como el mate y el asado.

La influencia de Lucas Leiva

Otro punto que destacan en Brasil es la presencia en Gremio de Lucas Leiva, excompañero de Suárez en Liverpool, quien hoy juega en el equipo gaucho y que también está en diálogo con Luis para convencerlo de su llegada.

Las contras

Sin copas internacionales

Por haber ascendido para esta temporada, Gremio de Porto Alegre no tendrá presencia en copas internacionales, por lo que eso será un objetivo a lograr recién para 2024.

AFP

Suárez en el estadio de Gremio ante Japón en la CA 2019

La actividad local brasileña incluye la copa regional, la Copa de Brasil y el Brasileirao.

Los viajes

El Brasileirao y la Copa de Brasil incluyen largos viajes al ser Brasil un país extenso y con clubes distribuidos a lo largo y ancho de su territorio, con Porto Alegre en su zona más al sur.

Además, los clubes tienen seguidillas de partidos, muchas veces cada tres días, lo que le demandará una exigencia extra a Suárez.

De todas formas, el delantero parece estar dispuesto a aceptar ese nuevo desafío.