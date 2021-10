Suárez sobre volver al fútbol sudamericano: "Prefiero tratar de evitarlo"

El máximo goleador en la historia de la selección uruguaya con 65 goles, Luis Suárez, brindó una entrevista a ESPN Brasil, en la que habló de muchos temas, entre ellos, dio más detalles de su salida de Barcelona y de la relación con el técnico Ronald Koeman, como informó Referí.

En tanto, este lunes se conocieron más tópicos que tocaron en dicha nota de la que participó como periodista su excompañero y capitán de la celeste, Diego Lugano.

En una de las preguntas, lo consultaron si volvería a jugar en el fútbol sudamericano y Suárez no esquivó la respuesta, sino que fue muy directo.

“Valoro tanto el esfuerzo que he hecho para estar en lo máximo del fútbol y dejar una buena imagen, que de volver al fútbol sudamericano con 36 o 37 años, la gente te va a exigir como si tuvieras 27 o 30, y antes que dejar una imagen de que ya no podés rendir a ese nivel, prefiero tratar de evitarlo. Que me digan ‘no corre como antes’ o ‘no hace goles como antes’...”, indicó el uruguayo.

Y agregó: “Prefiero seguir disfrutando en otro lado hasta que la condición física me dé y pueda disfrutar más del fútbol, porque la presión que sufrís en Sudamérica es más que en países como Estados Unidos o en el fútbol de Asia con 37 años”.

Suárez llegó este domingo a 50 partidos con Atlético de Madrid con un doblete y llegó a 28 goles, superando a futbolistas de la talla de Antoine Griezmann y Diego Forlán, entre otros.