Suárez y su último partido de Eliminatorias: “No es un mensaje de despedida ni nada, es la realidad, lo que uno siente”

El delantero de la selección uruguaya, Luis Suárez, señaló que “seguramente” el partido de este martes ante Chile haya sido el último que disputó con la celeste por las Eliminatorias para un Mundial.

Luego de marcar un gol para el triunfo por 2-0 ante los trasandinos, el salteño llegó este miércoles a Montevideo y fue consultado si había sido su último partido por un clasificatorio.

“Y sí. Sí. Por la edad, porque la próxima Eliminatorias sería en 2024 y no se sabe cuándo arrancaría”, dijo el delantero que hoy tiene 35 años.

AFP

La chilena para su gol

“Seguramente sí, porque así lo sentí, lo disfruté el último partido el otro día en el estadio y lo volví a disfrutar en el partido de ayer en cada paso que daba, porque sabía que era el último partido de Eliminatoria”, sostuvo.

“No es un mensaje ni de despedida ni nada, es la realidad, lo que uno siente. Por la edad y por las condiciones que uno va sintiendo que va costando cada vez más, es lo que hay que aceptar”, agregó el goleador histórico de la selección uruguaya.

Goleador histórico

Suárez dijo estar “feliz” y disfrutando el momento de haber logrado la clasificación a Catar 2022, el que será su cuarto mundial.

“Uno se pone a analizar lo vivido estos últimos años y terminar las Eliminatorias de la forma en que se terminó, y cumpliendo con el objetivo primordial de clasificar, y ayer tener la noche que tuve, de poder entrar y hacer un gol en mi último partido de Eliminatoria, fue algo muy emocionante para mí”.

Además, con su gol a Chile llegó a 29 conquistas, lo que lo coloca como máximo goleador de la historia de las Eliminatorias, superando por uno a su amigo Lionel Messi.

AFP

El festejo con Valverde

Al respecto, señaló que no habló del tema con el argentino. “Los dos tenemos un gen de ser delanteros y competitivos, de tener ambición de querer ganar cosas, pero esos son anécdotas que van a quedar, marcas que quedan registradas”, señaló.

“Hoy en día estoy yo un gol por encima de él, pero creo que él tiene más posibilidades, por lo que es él, por la ambición que debe tener de de poder seguir compitiendo hasta la edad que él quiera y capaz que tiene alguna posibilidad más”, agregó.

“Por eso disfruto de este momento, porque es único. Mientras este arriba voy a seguir disfrutando”, señaló.

Los abrazos con Ortega y Alonso

Suárez también explicó la dedicatoria al profe Óscar Ortega en su gol. “Fue porque era el cumpleaños y nos habíamos comprometidos en el grupo de dedicárselo por el compromiso que tiene el Profe de haber venido a la selección, de la forma que vino, que no fue fácil, porque sabemos lo difícil que era tener esta posibilidad para él”.

AFP

Suárez y el Pofe Ortega

“Fue un reconocimiento en un día especial, al estar lejos de su familia, que creo que debe ser una de las pocas veces que lo vivió así”, dijo sobre el preparador físico de Atlético de Madrid, que se sumó a la selección a pedido del entrenador Diego Alonso.

Además, el salteño explicó el abrazo con Alonso. “Él sabía lo importante que era poder hacer un gol, que uno siendo delantero tiene esa competitividad interna de querer jugar”, señaló.

Suárez dijo que estaba convencido de que iba a ser un partido especial y que iba a hacer un gol. “Y él (Alonso) siendo delantero sabe lo que significaba”, sostuvo. “El abrazo es un reconocimiento y agradecimiento a la forma en que agarró la selección. Creo que él, el profe y su cuerpo técnico agarraron en un momento complicado. Es lindo agarrar la selección cuando todo va bien, pero es más difícil en el momento en que ellos agarraron”.

AFP

Suárez y el Pofe Ortega

El balance de las Eliminatorias y el sorteo del Mundial

El atacante hizo un balance de las Eliminatorias y dijo que fue un camino “muy complicado”. “Arrancamos post pandemia con los estadios vacíos, extrañando el cariño de la gente”, señaló. “Hemos sacado partidos adelante y sufrimos derrotas que no nos imaginábamos. Pasamos por momentos en setiembre, octubre y noviembre pasado que no merecimos perder o no tan abultadamente, o no merecimos no ganarle a Colombia de local”.

“Y eso llevó a que se generara un cambio, por el Maestro (Óscar Tabárez, que fue destituido y reemplazado por Diego Alonso), después de muchísimos años, que costó y fue difícil, en el que los más grandes recibimos muchísimas criticas, que éramos los responsables, ¿Por qué? porque pusimos el listón muy alto de lo que generamos en el último año en la selección, es la realidad”.

“Pero asumimos con responsabilidad el rol con el nuevo técnico, de seguir al mando con la rebeldía y el orgullo de vestir la camiseta de la selección, dimos vuelta la situación y por eso hemos disfrutado. Pasamos momentos complicados pero disfrutamos la forma en que terminamos las Eliminatorias”, indicó.

Marcelo Hernández / Pool / AFP

El saludo con Vidal

Ahora el delantero ya piensa en Catar 2022 y en el sorteo del próximo viernes.

“Lo que más lo ilusiona a uno es clasificar a un Mundial. Después el sueño de cada uno de poder competir, de poder estar a altura. Tuvimos la suerte de haber clasificado, ahora hay que ponérsela difícil al entrenador para llegar en buenas condiciones, llegar bien físicamente y que él la tenga complicada porque tiene una lista de 40 y algo jugadores que están a buen nivel”.

Sobre el sorteo del viernes, dijo que lo vive con “entusiasmo”. “Disfrutando que la bolilla de Uruguay esté en un nuevo sorteo de un Mundial por cuarto consecutivo”.

Con respecto a los rivales, dijo que siempre van los mejores y siempre es complicado, desde los cabezas de serie hasta los posibles rivales africanos que pueden tocar en el bolillero tres.