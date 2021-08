Sub 17 en acción: Uruguay se estrena en el torneo de L'Alcudia

La selección uruguaya sub 17 debuta este martes contra la sub 17 de Levante en el tradicional torneo juvenil COTIF sub 18 de L'Alcudia.

Este es el plantel con el que viajó la celeste que dirige Diego Demarco. El plantel de Uruguay Para el debut, el entrenador formó con Facundo Machado, Ulises Márquez, Ramiro Recoba, Alan Matturro, Rodrigo Cabrera, Germán Barrios, Martín Suárez, Pablo Furtado, Joaquín Lavega, Nicolás Siri y Anderson Duarte. Con dos goles de Anderson Duarte, el segundo tras un grosero error defensiva, de toda la extrema retaguardia rival, Uruguay se puso rápidamente 2-0 arriba en el marcador. En esa selección de Uruguay ya hay seis jugadores con experiencia en Primera División Nicolás Siri (delantero de Danubio), Exequiel Mereles (delantero de Atenas), Rodrigo Rey (delantero de Racing), Joaquín Lavega (volante de River Plate), Pablo Furtado (volante de Boston River) y Martín Suárez (volante de Wanderers). Uruguay se enfrentará el jueves a Alzira y el sábado a Villarreal. Los primeros dos clasificados, jugarán la semifinal ante los primeros dos del grupo A integrado por Elche, Valencia, Castellón y Rukh de Ucrania.