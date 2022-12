Suba de 4,5% y más confianza en lanas por apertura en China

El Indicador de Mercados del Este (IME) en Australia subió 4,5%, de US$ 8,20 a US$ 8,57 por kilo base limpia, en una de las semanas de mejor desempeño del año y de la zafra 2022/23. En dólares australianos la suba fue menor (0,8%), por fortalecimiento de la moneda local.

El mercado mostró claras señales de confianza por el inicio de una tendencia hacia la normalización de la vida cotidiana en China.

Las lanas de mejor calidad registraron las mayores subas, con aumentos en todas los tipos y diámetros de la fibra, y los niveles de venta estuvieron entre 94% y 88%, con buena demanda.

En el mercado local se registra un caudal de negocios, aunque los valores están por debajo de las expectativas de la punta vendedora.

De acuerdo a la Unión de Consignatarios y Rematadores Laneros del Uruguay, los promedios para lotes Merino súper fino de 19 a 20 micras con grifa verde están en US$ 6,10 el kilo base sucia; entre 21 y 22 micras el precio promedio es de US$ 5,60 para lanas certificadas; y para las lanas de 22 micras en adelante los precios apenas superan los US$ 4 por kilo vellón grifa verde y US$ 4,20 con certificaciones.

Entre las operaciones informadas por el SUL en la última semana se destaca por su volumen un negocio por 30.000 kilos de lana Merino de 21,1 micras acondicionado con grifa verde y certificación RWS, rendimiento al lavado 77%, a un precio de US$ 5,60 vellón y US$ 1 subproductos.

Las lanas Corriedale cotizan entre US$ 1,80 por kilo vellón las de 26 micras y US$ 0,60 las de 29 micras sin acondicionar.

Juan Samuelle

Queda mucha lana en los galpones, esperando por ventas a valores razonables.

Para Frank Raquet, director de Engraw, el año 2022 está cerrando con un balance positivo para las lanas Merino de hasta 22 micras y dificultades para los productores de lanas más gruesas, cruza y Corriedale.

Los precios actuales están hasta 25% por debajo de los obtenidos hasta junio, a lo que se suma la caída del dólar en Uruguay que achica aún más los márgenes.

Raquet sostiene que es cada vez más importante el posicionamiento de las lanas uruguayas certificadas –orgánicas, bienestar animal, carbono neutral, procesadas con energías renovables–.

Estas condiciones “hoy se pagan y son valoradas por el consumidor”, mencionó, en un mercado textil con creciente especialización y necesidad de las marcas de diferenciarse con atributos propios.

La cifra

6% fue el aumento que tuvieron las lanas de 28 micras en Australia esta semana, por encima del promedio general.