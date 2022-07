Suma de factores para una semana de rebote en los precios de los granos

Durante la semana pasada en los mercados se hablaba y trabajaba sobre la base de la rehabilitación de las exportaciones de granos de Ucrania, por un acuerdo que tenía la mediación de Turquía y el aval de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero ya al día siguiente Rusia bombardeó el puerto de Odesa y quedó claro que esa oferta de granos no estaría tan fácilmente disponible.

También en esta semana se supo que la cosecha de trigo de India ha resultado decepcionante. Las olas de calor se han vuelto protagonistas en el mercado y los importadores están aprovechando la cosecha del hemisferio Norte para reabastecerse.

Firmeza, pero sin pánico

El mercado parece otro, mucho más firme que el de semanas anteriores, aunque sin el pánico de las primeras semanas luego que se produjo la invasión de Rusia a Ucrania.

Otro factor que pesa es el pronóstico de altas temperaturas y pocas lluvias en Estados Unidos desde este final de julio a mediados de agosto. El estado del maíz, la soja y el trigo de primavera en ese país viene en un gradual deterioro, que puede acentuarse.

La consecuencia es que tras una baja de unos US$ 100 por tonelada, procesado entre mediados de junio y el viernes pasado, se da una recuperación de US$ 20 a US$ 40 por tonelada, dependiendo del grano en cuestión, lo que devuelve la soja en la primera posición de Chicago a la cercanía de los US$ 600 por tonelada.

Sin embargo, los productores uruguayos no reciben ni cerca de ese valor.

El diferencial de precios con los puertos locales es importante y la soja disponible alcanza a US$ 572 por tonelada.

Un precio que resulta envidiable para los productores argentinos, que entre dólar oficial desfasado y retenciones rescatan menos de la mitad de ese valor. Eso aún con un nuevo “dólar soja” en el país vecino, dictaminado por el Banco Central de la República Argentina –ávido de hacerse de divisas–, pero con pocas herramientas para convencer a los productores de que vendan a un precio muy distinto al que cobran los demás agricultores de la región.

La soja de 2023 se acerca a los US$ 500 por tonelada, mostrando que tendrá probablemente un precio menor a la de la cosecha pasada, pero todavía interesante para quienes siembren en la próxima primavera.

El estado del tiempo juega

Las lluvias siguen frenando a la cosecha de maíz de segunda, lo que mantiene firme el precio de los granos forrajeros, con algunas situaciones paradojales como la del afrechillo de arroz, que tiene un precio superior al del propio arroz al productor.

En el mercado del trigo se mantienen referencias de US$ 310 por tonelada por el grano de la próxima cosecha y de US$ 280 para la cebada para malteo.

Los cultivos de invierno están algo amenazados por temperaturas más altas de lo habitual, poco sol y excesiva humedad, por lo que el despeje del fin de semana será muy oportuno para que mantengan el muy buen potencial productivo que traen hasta el presente.

Cambios en el mercado de granos.