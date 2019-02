Tabaré Vázquez puso la firma y la compra del Museo Gurvich es un hecho

A mediados de diciembre –durante la conferencia de prensa previa a la 14° edición de Museos en la Noche– la ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz anunció que el Estado tenía intensiones de adquirir el Museo de Gurvich. La noticia que dio La Diaria enseguida generó un debate intenso entre detractores y defensores de la compra que, pocas semanas después según informó Búsqueda, fue aprobada por el Tribunal de Cuentas. Ahora, la firma final (y fundamental) para completar la adquisición de las 226 obras de José Gurvich (1927- 1974) y el edificio donde está el museo quedó puesta.

El pasado lunes 25, durante el Consejo de Ministros, el presidente Tabaré Vázquez firmó la resolución 0038/019. Junto a él, firmaron Muñoz y el ministro de Economía, Danilo Astori.

El documento aprueba la adquisición del inmueble por $ 22.251.658 y la compra por US$ 2.126.000 de 226 obras del artista local –que se escriturarán a nombre del Ministerio de Educación y Cultura–. En total, el Estado pagará US$ 2.800.000 a Martín Gurvich, hijo del artista y presidente de la Fundación Gurvich, que presentó la propuesta de venta de la colección y la infraestructura por unos US$ 5,5 millones.

La firma de Vázquez era la parte esencial que faltaba para formalizar un proceso del que se venían manteniendo diálogos entre las partes involucradas desde hace un tiempo.

Fuentes de la Fundación Gurvich (responsable de gestionar el museo) explicaron que, a partir de ahora, se puede comenzar a diseñar el acuerdo que se basará en un formato de sociedad mixta. El Estado pasará a adquirir la propiedad y el acervo permanente del museo. En tanto, la Fundación Gurvich (de carácter privado) se encargará de la gestión institucional. Idea que remarcó también el pasado 15 de febrero Muñoz en el Parlamento cuando aseguró que la fundación seguiría gestionando el museo –al menos durante el mandato de Vázquez– porque desde el gobierno se entiende que "ha sido satisfactoria la rendición de cuentas por las partidas que se han realizado".

Entre las obras que el Estado adquirió se encuentran Formas, símbolos e imágenes y Sueño de Jacob, dos de las pinturas que –en diálogo con El Observador en enero de este año– el rematador Juan Castells calificó dentro de las más valiosas. Según el experto, la valuación de ambas obras se podría aproximar al millón de dólares –una cifra similar a la que el Estado pagará por más de 200 piezas (entre pinturas, esculturas y objetos decorativos) en total–.