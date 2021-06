Tabárez contó sus charlas con Valverde y Coates, y lo que le dijo a Rebollo cuando vio a Vecino recuperado

El entrenador de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez, habló en conferencia de prensa este martes en el Complejo Celeste, donde repasó la actualidad de su equipo en una comparecencia en la que también contó alguna de las charlas que mantuvo con los jugadores convocados para los próximos partidos de Eliminatorias, que enfrentan a los celestes a Paraguay (el jueves en el Centenario a la hora 19) y a Venezuela (martes 8 en Caracas).

Consultado por la posición en la que había jugado Federico Valverde en algunos de sus últimos partidos en Real Madrid, como lateral derecho, el técnico lo consideró como algo positivo.

“Lo de Valverde es bueno. Creo que cuando un jugador recoge experiencias exitosas o positivas, es bueno para él”, expresó.

“Me sorprendió cuando jugó contra Liverpool de Inglaterra de marcador de punta. Ahora me contó los detalles: ‘¿Te animás? Como no me voy a animar…’”, reveló, en lo que parece haber sido la pregunta del técnico merengue Zinedine Zidane y la respuesta del volante.

“Y eso no lo hace cualquier jugador, lo hacen los grandes, los que confían en lo de ellos y los que se sacan cualquier rasgo de ego exagerado de ‘no, yo ahí no voy, yo soy esto’. Eso es bueno”, agregó el DT celeste.

@Uruguay

Conferencia de Tabárez

Tabárez destacó que “Real Madrid tiene un mediocampo que viene de hace mucho tiempo jugando, Modric, Casemiro y Kroos”. “Lo que hizo a Vicente Del Bosque, mi amigo, decir: ‘El alternar a los 20 y pocos años –que tiene Federico- con tres mediocampistas de la talla mundial de estos tres que estamos hablando, es algo casi inédito’. Y él ya lo estaba haciendo”.

“¿Qué hace el entrenador?”, se preguntó. “A mí me pasa lo mismo con el mediocampo con Bentancur, Vecino, Torreira, Nandez… Hay muchos. Y ya tener otro jugador que tenga posibilidades de animarse a intentar otras cosas es bueno para el jugador, para el equipo, para todos. Eso es lo que me hace reflexionar lo de Federico”.

El técnico también fue consultado por cómo había visto a Matías Vecino, quien volvió a jugar en Inter de Milán luego de una prolongada lesión y regresó a la celeste.

“Después que estuvo totalmente recuperado empezó a tener nuevamente minutos. Y hubo un partido que entró, contra Sampdoria, miré el partido y cuando veo a Vecino le dije a Mario Rebollo: ‘Mario, ya está Vecino’. Si ves un partido de Vecino jugando en el mediocampo lo vas a ver muy frecuentemente en las dos áreas y con una facilidad de desplazamiento, que es un don que tiene él”, comentó.

AUF

Coates en la celeste

Tabárez también reveló sus diálogos con Sebastián Coates en estos días. El zaguero llegó a la selección tras ser campeón con Sproting de Lisboa en Portugal. “Lo he visto muy bien. Me sorprendió verlo tan bien”, dijo el seleccionador.

“Él me explicó. Yo le hice una broma: ‘Aquello que dijiste cuando llegate se dio al final, que ibas a salir campeón”, contó. “Me dijo: ‘Sí, pero tanto yo como el equipo veníamos de un año anterior que había sido muy flojo’”.

“Yo creo en esas cosas. Cuando el jugador se reinventa, que pasa por dificultades y esas son el germen para que aflore en toda su dimensión. Y yo creo que él está en ese momento”, comentó el Maestro, quien consideró que a nivel de zagueros centrales “Uruguay está bien”.

Con respecto al partido ante Paraguay de este jueves (19:00) en el Centenario, dijo que tiene definidas las ideas, pero el equipo lo dará a conocer antes del partido. “No sé gana nada con dar el equipo antes. Inclusive en esto momento puede haber alguna duda sobre lo que es la formación inicial”.

@Uruguay

Suárez y el Maestro en el Complejo

En ese sentido señaló que aún debe definir cómo acompañará a Luis Suárez en la delantera. “Eso lo estamos viendo”, indicó el DT, quien agregó que tiene “claro” lo que es Paraguay como rival.

Tabárez también se refirió a los citados del medio local, que en esta ocasión son el arquero Sergio Rochet, los laterales Camilo Cándido y Giovanni González y los atacantes Facundo Torres y Juan Ignacio Ramírez.

AUF @Uruguay

Cándido y Torres en el Complejo

“Hay dos jugadores que vinieron a las zonas laterales del campo donde siempre estamos buscando opciones. Uno no pudo venir que fue Piquerez, pero Cándido ya estaba en los cálculos también”, expresó. “Son jugadores que han sido importantes en sus equipos y por sus características tienen posibilidades de seguir evolucionando”.

“El problema que tenemos ahora es que se terminaron las fechas FIFA, no hay pasos intermedios entre la designación del jugador y mandarlo al campo. Y eso no es bueno para el jugador. El jugador lo sabe y lo hemos hablado”, agregó. “Lo que espero de ellos es que lo que se les pida cuando les toque entrar, que traten de hacer lo máximo”.

El técnico agregó: “No es que un jugador del medio puede jugar directamente en la selección. Puede sí, pero yo lo considero bastante excepcional que se diera”.

AUF @Uruguay

Sergio Rochet

“Mentalizados” en medio de la pandemia

El entrenador dijo que ve a los jugadores celestes "mentalizados" para afrontar los partidos por las clasificatorias rumbo a Catar 2022 y la Copa América 2021, a pesar del insoslayable contexto pandémico.

"Todo lo que se diga en este momento está condicionado por el efecto de la pandemia. No se puede hacer ninguna consideración sin eso, ha cambiado todo", señaló. "Sin embargo (…) los futbolistas vienen muy mentalizados", agregó.

A menos de dos semanas de su inicio, la Conmebol decidió que la Copa América 2021 sea en Brasil, el segundo país con más fallecidos por covid, tras la baja de las sedes originales: Argentina, por el empeoramiento de la pandemia, y Colombia, por el estallido social que deja decenas de muertos.

@Uruguay

Coates, Suárez y Muslera

No obstante, Tabárez, que lleva 15 años al frente del seleccionado uruguayo, aseguró que el grupo puede enfocarse en los objetivos deportivos aún en el marco de las caóticas idas y vueltas por la sede del torneo de selecciones más antiguo del mundo.

"Están muy concientizados, los que hace más tiempo que están, de lo que significa jugar una Copa América, la oportunidad de buscar la gloria", sostuvo.

Además, el entrenador recalcó que "algunos tienen una edad (por la) que piensan que puede ser la última. Y ellos transmiten a los más jóvenes".

Para Tabárez, abstraerse del contexto no es una opción. "Es imposible aislar a la persona de su entorno. No seríamos humanos. Los futbolistas tienen que estar informados, sobre todo de lo que está pasando alrededor de ellos".