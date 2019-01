Tabárez habló del futuro de Fabián Coito

El técnico de Uruguay, Óscar Tabárez, habló sobre el futuro de Fabián Coito y manifestó su deseo de que el citado entrenador no se aleje de las selecciones nacionales.

Tabárez considera a Coito como “una persona muy importante” y dijo que el proyecto necesita de “entrenadores que lo lleven adelante” en una entrevista que brindó en Todo Pasa de Océano FM.

Tabárez fue consultado en la nota sobre si había hablado con Fabián Coito sobre su futuro, teniendo en cuenta que trascendió que recibió ofertas para asumir la conducción de otros equipos y selecciones.

“Me ha informado de todo lo que había que informar pero en nada vamos a influir. Lo único que tenemos, que es obvio, es el deseo de que continúe. Es una persona muy importante sobre todo en la sub 20 porque cuando se instaló ahí consiguió cosas importantes. Como el proyecto de selecciones necesita de entrenadores que lo lleven adelante, es un deseo, pero para nada tomamos partido y no generamos ninguna presión”.

El técnico de Uruguay agregó: “No es una situación inédita, hubo entrenadores que estuvieron como Diego Aguirre, Juan Verzeri y tomaron otro rumbo para el fútbol de clubes, es una cosa común, muy válida y respetable porque tiene que ver con nuevos desafíos y progresos personales en muchos aspectos”.

“Están jugando con fuego”

El técnico también hizo referencia a la situación política que se vive en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

“Se han hecho cosas nuevas, o se han determinado a través de la sugerencia que hizo FIFA desde el 2013, reiteradamente para que hubiese una adaptación a través de nuevos estatutos para adecuarse al resto”, comenzó diciendo.

Y agregó: “FIFA tiene disposiciones reglamentarias que no acepta intervenciones en una Federación de instituciones públicas o privadas que puedan interferir las decisiones de FIFA y en eso incluye a los gobiernos nacionales. Hay montón de ejemplos de sanciones que se han puesto contra federaciones que no respetaron el reglamento. Yo vivo con el impacto que me causó, en pleno Mundial de Rusia, sin saber absolutamente nada, capaz que me critico la ingenuidad que tuve, cuando me enteré que Uruguay estuvo a punto de no jugar el Mundial. Y fue una cosa seria y luego lo comprobé con dirigentes uruguayos a los que les pregunté directamente”.

Cuando se le preguntó cómo se enteró, respondió: “Me enteré antes de un partido, en la concentración y de manera casual. Entonces, cada uno puede opinar de fútbol, pero cuando salen expresiones “a mí la FIFA no me puede hacer nada” que ya los escuché, están jugando con fuego de no respetar las organizaciones y no respetar el poder, que está claro dónde está el poder”.

Defender el interés común

Cuando se le consultó sobre quiénes estaban jugando con fuego, Tabárez respondió: “Los clubes. Pero fue público. Lo sabe todo el mundo ¿No se hablaba de la sanción de la FIFA? Se tomaba como una amenaza. ¿Y por qué no nos puede pasar a nosotros? Por algunas soberbias puntuales, no. Y aparte estos estatutos (los nuevos) permiten el ingreso de otros actores y capaz que eso que sorprende tanto en el exterior cuando hablan de lo que es el fútbol uruguayo, quizás sea el momento de hacer algo más profesional”.

El técnico agregó: “Hay un estado de situación que hay que cambiar y tener un fútbol mejor, defender el interés común y es una tarea de todos como para detenernos en las cosas chicas, en el orgullo que se puede haber lastimado y mirar para adelante para crecer y acercarnos a lo que es la realidad de las organizaciones profesionales en el mundo con las características nuestras de país tercermundista”.

Los cambios

Tabárez siguió hablando de los temas estructurales de la Asociación e hizo referencia a la intervención de la FIFA.

“Tenemos que tener una adaptación y además que se hagan modificaciones que como primer paso es importante para aspirar a un fútbol más racional, un fútbol donde la competición local sea más significativa, donde haya licencias profesionales, que los equipos tengan su infraestructura para entrenar, divisiones juveniles, que se le pague al día a los jugadores, que se descarte de una vez por todas la inviabilidad histórica del fútbol uruguayo que a veces ha sido hasta declarada por gente que ha hecho estudios mirando ejemplos cercanos como hay en Sudamérica con países como Paraguay, que siempre se le asimiló a Uruguay por tener características parecidas y que si uno se pone a mirar la realidad del fútbol paraguayo ahora y la del fútbol uruguayo hay una gran diferencia. Hay algunas responsabilidades en esto. Y no acepto todo aquello que se exageró de una intervención diciendo que acá no ha pasado nada (para que se intervenga), no hicimos nada, y todo eso de que no se cometió ningún delito. Los únicos que pueden solucionar los aspectos que hablé del fútbol son los que toman las decisiones”.