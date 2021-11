Tabárez: "No vamos a ir a jugar a Bolivia con la carga de los malos resultados que tuvimos recientemente"

El director técnico de la selección nacional, Óscar Tabárez, brindó una conferencia de prensa este domingo sobre la hora 13 en el Complejo Uruguay Celeste, previo a lo que será el partido contra Bolivia en la altura de La Paz por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, este martes a la hora 17 uruguaya.

“La situación básica es la presión básica a los PP, poseedores de pelota y todo el esquema defensivo se tiene que basar en eso y lo único que hicimos fue pensar en eso, en la necesidad que teníamos, en revertir la imagen que se había dado ante Argentina después de la primera media hora de juego cuando tuvimos situaciones favorables, y tratamos de llevarlo al campo. Trabajamos bien en ese sentido y se unió a la mentalidad y actitud que trajeron los futbolistas de que les iba mucho en este partido. Lamentablemente, no se consiguió el resultado pero nos dio la pista de que se sintieron bien para estos partidos de Eliminatorias. La idea es tratar de enfrentar lo que haga el rival en ataque con un muy buen trabajo defensivo”, explicó Tabárez respecto al rendimiento de la defensa ante Argentina y lo que viene contra Bolivia.

AFP

Con Bolivia en el camino, Tabárez explicó que de perder, no piensa en que no se pueda clasificar

Uruguay ganó en las pasadas Eliminatorias en La Paz y sobre eso fue consultado el Maestro, sobre si se podrá repetir en esta ocasión. “Sigue siendo un reducto difícil, en Barranquilla también y llegó un momento en que se pudo ganar. Pero Bolivia sigue apostando a jugar a las mismas cosas que en otros momentos en La Paz. Nosotros lo hicimos muy bien en un partido que perdimos 4-1, con tres goles de pelota quieta. Ellos apuestan a la trayectoria de la pelota, la velocidad con la que corre, y todos los bolivianos saben qué es lo que siente el que viene del llano y tratan de imponer eso, poner mucha gente adelante y tienen el hábito de rematar muy bien y de cualquier distancia. En todas las Eliminatorias, Bolivia ha ganado más de local que de visitante. Los últimos partidos consiguió resultados allí, contra Perú, y Paraguay, aunque es el más goleado de las Eliminatorias. El solo hecho de que hayamos ganado una vez, no es una garantía suficiente, sí nos da la pista de que se puede, y vamos con lo que se rescató del juego del equipo ante Argentina”.

Tabárez fue muy claro y dijo: “Tenemos la intención de traer puntos desde allá, de ganar y sabemos que esto que hablamos, el planteamiento de Bolivia y dónde se juega, son obstáculos a enfrentar y tratar de superar. Venimos de tres clasificaciones consecutivas a los Mundiales y en ellas, tuvimos momentos muy difíciles. Desde el punto de vista de enfrentar las dificultades, tenemos experiencias, por nosotros y por los jugadores históricos y por una mentalidad que se instaló acá de que todo partido es posible y que depende de nosotros que así sea. No vamos a ir a jugar a Bolivia con la carga de los malos resultados que tuvimos recientemente”.

AUF

El Maestro dijo que se le crean 14 jugadas por partido a Bolivia y que en La Paz bajan a 12

Y añadió: “También tenemos experiencia en la recuperación de los esfuerzos en períodos cortos. Eso nos da un indicio de la recuperación y en la medida de que se tiene mucha experiencia, esperamos llegar y dar la talla. La posibilidad de los cinco cambios es algo que ha aparecido para incidir en estos tipos de problemas. Diría que vamos bien en cuanto a ese aspecto”.

Consultado acerca de si Uruguay pierde en La Paz, quedaría prácticamente al margen de la clasificación al Mundial de Catar 2022, el Maestro sostuvo: “No creo porque no puedo desafiar a la matemática. Si pensara eso, me iría para mi casa y yo pienso lo contrario. A este partido no lo vemos con ese dramatismo, más allá de que somos conscientes de que cada vez quedan menos partidos y si no ganamos, se va a complicar la clasificación. Nos pasó perder con Perú eliminado en 2009, muchísimas personas nos dieron por eliminados en aquel momento, fue un cimbronazo muy grande, los insultos en la calle de la gente, algunos decían ‘esta selección ya no existe’, finalmente clasificamos a Sudáfrica 2010 y terminamos cuartos”.

Respecto al rendimiento de Bolivia, el técnico celeste dio su opinión.

Mauro Pimentel / AFP

Tabárez habló de lo que hace Bolivia en la altura cuando juega allí

“Los datos de la actuación de Bolivia están en las estadísticas, dónde consigue la mayoría de los resultados, las cosas buenas que tiene, el goleador de las Eliminatorias (Marcelo Moreno Martins), quien va solo detrás de Messi en tiros al arco, hace valer las condicionantes que son para los visitantes de La Paz, tratando de acelerar las cosas que influyen más en ese aspecto. También es el equipo más goleado de las Eliminatorias, y aún en La Paz, y lo vi ante Paraguay, los rivales le crean ocasiones. Más o menos Bolivia soporta 14 situaciones por partido y en La Paz baja a 12”, expresó.

Y agregó: “No hay que manejarse por emociones, sino en cosas reales. Hay una estadística de Uruguay que muestra que nos está costando mucho hacer goles y ese es un punto que puede influir en el partido, pero en el fútbol, las estadísticas están para romperse. El hecho de que no hayamos hecho goles, no hay nada escrito antes de jugar el partido y todos los ríos de tinta y la ocupación de las ondas y las imágenes que hablan de vaticinios, existen luego dos posibilidades: que los acierten o no. Cuando los aciertan, se golpean el pecho y si no, llega el silencio. Vamos con expectativas, esperamos conseguir un buen resultado, y lo demás se verá en el partido”.