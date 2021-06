Tabárez y la visita a Venezuela: "Las localías ahora también se terminaron"

El director técnico de la selección nacional, Óscar Tabárez, brindó una conferencia de prensa en la tarde de este lunes en Caracas, previo al partido que este martes a la hora 19.30 uruguaya enfrentará a Uruguay contra Venezuela por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

"Será un partido complicado como todos los de las Eliminatorias sudamericanas, que son las más difíciles del mundo con un nivel de paridad como no hay en ninguna otra parte", dijo el DT celeste.

Para Tabárez, "todos los partidos tienen su grado de dificultad. El hecho de que no se consigan resultados o se esté en una posición incómoda no dice todo sobre lo que ocurrirá al final de la Eliminatorias. Esto es muy cambiante y dinámico"

Y agregó: "Además, Venezuela tiene sus virtudes. En la época en que yo jugaba al fútbol era casi la cenicienta de América y después ha evolucionado de una forma muy buena, inclusiva con procesos de selecciones juveniles que aportaron jugadores de mucha valía a la selección mayor".

"Tienen jugadores rápidos y hábiles"

El Maestro se refirió a lo que ha visto de Venezuela, que contará con bajas muy importantes para este encuentro ante la celeste como Salomón Rondón, Yangel Herrera y Yeferson Soteldo, solo por nombrar a tres de sus principales figuras que no podrán estar frente a los celestes.

“En estos partidos le vi jugadores rápidos y hábiles, sobre todo por las bandas, que son de mucho nivel. Son peligrosos en el juego aéreo, con gente grande y de mucha estatura, y todos los partidos los han jugado con un 4-3-3, un sistema que de por sí es para jugar de tú a tú. Es equilibrado pero no recarga ninguna de las dos caras que tiene el fútbol; ni la defensa ni el ataque”, sostuvo Tabárez.

A la hora de explicar lo que hace el técnico José Peseiro en el rival de turno, indicó que antes de que llegara a Venezuela no tenía "demasiadas noticias de él, aunque sí sabía quién era, pero no de su trabajo analizado concienzudamente".

AFP

José Peseiro

"Apuesta por un fútbol por las bandas, con mucha velocidad y poniendo gente en ataque con jugadores que tienen vocación para regresar y colaborar con el andamiaje defensivo”, expresó el DT celeste.

Acerca del juego del rival, indicó: “Venezuela juega como una de las maneras que pueden jugar los equipos de la élite. Ahí el entrenador tiene su mérito". De todas maneras, dijo que "los partidos son circunstanciales. A nosotros nos faltan algunos jugadores importantes. Y que a ellos les falte Rondón y Herrera… No es decir Venezuela o Uruguay. Son los equipos que van a entrar a la cancha el martes".

"En otros tiempos quizás no era tan fácil para Venezuela, pero he seguido toda la evolución de la época de Páez y Farías, y ahora estas experiencias que se hacen con entrenadores europeos no solo en Venezuela. Me parece que los dos equipos tienen sus virtudes”, añadió.

Tabárez explicó que "contra Paraguay lo intentamos y no pudimos, pero hubo otras cosas rescatables como limitar cosas importantes que el equipo paraguayo tiene. Ahora vamos a hacer lo mismo; salir con esa intención y trabajar para limitar los puntos fuertes que tiene Venezuela en ataque, y tratar de lastimar cuando tengamos la pelota".

AFP Venezuela tras perder 3-1 con Bolivia en La Paz

A su vez, sostuvo que "buscar la victoria no es porque hayamos empatado el partido pasado. Las localías ahora también se terminaron. No hay gente en los estadios. Entonces la supuesta presión de jugar de visitante se atenúa mucho. Es muy importante ganar en la Eliminatoria. Una Eliminatoria se hace para saber qué equipos van al Mundial, y los que van al Mundial son los que hacen más puntos. Y los que hacen más puntos son los que hacen más goles y reciben menos. En cada partido hay que plantearse eso".

Tabárez recordó algunos malos momentos que le tocó vivir con Uruguay en Eliminatorias pasadas.

“Hace 15 años que estamos en este proceso de selección. En la primera Eliminatoria hubo momentos en que estuvimos al borde de la eliminación, como en Perú, y clasificamos. En 2012, antes del Mundial de Brasil, con un equipo que venía de ser campeón de América y de 18 partidos sin perder, hicimos cuatro puntos de 18 posibles… y clasificamos. En todas clasificamos y ninguna fue un paseo de salud. En la que tuvimos una mejor actuación fue en la última para Rusia 2018, pero en las anteriores éramos abonados al quinto puesto. No venimos de una manera especial por los partidos anteriores. No entramos en el drama ni en la euforia”, terminó diciendo el DT celeste.

.