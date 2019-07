Tato García y Abreu se reencuentran luego de un polémico clásico en 2005

Martín García fue designado este lunes como nuevo entrenador de Boston River tras el alejamiento de Gastón Machado de la conducción técnica del elenco rojiverde y asumió funciones este martes.

Tato, como se lo conoce en el ambiente, se reencontrará con un viejo conocido como el minuano Sebastián Abreu al que enfrentó en clásicos, porque como coetáno compartieron durante 15 años las canchas de fútbol. Incluso fueron rivales en 1996 cuando el Loco defendía a Defensor Sporting. El 12 de junio de ese año estuvieron frente a frente en partido del Apertura que Peñarol ganó 2 a 0.

Si bien compartieron cancha en los mismos tiempos, la partida al exterior de ambos impidió que se volvieran a enfrentarse.

Luego, volvieron a coincidir por primera vez en el clásico del Uruguayo Especial de 2005, un partido que quedó en el recuerdo porque los vio envueltos en un incidente que protagonizó el hoy entrenador de Boston River.

El partido, jugado el 12 de junio de 2005, terminó igualado 2 a 2. En pleno juego, cuando corrían 72 minutos los suplentes de Peñarol (Martín García era el más exaltado) entraron a la cancha a encarar al arquero de Nacional, Sebastián Viera, que festejaba un gol de su equipo. Tato se le puso cara a cara y luego ingresaron el defensa Nunes y otros suplentes aurinegros.

El árbitro Martín Vázquez expulsó a García desde el banco de suplentes y a Viera, quien salió indignado por entender que no había hecho nada para ver la tarjeta roja.

Martín García manifestó: “Estoy cansado del muchacho este, que en Maldonado hizo lo mismo (festejar el gol) y se armó lío en las tribunas por su culpa. Hay que pararlo porque está bastante desubicadito el botija este”. García, lejos de arrepentirse, dijo que si vuelve a ocurrir reaccionaría de igual manera. “Si lo llega a hacer nuevamente entro otra vez a la cancha y capaz que hasta le pego”.

En el vestuario el golero tricolor declaró: “Espero que sea el último de este árbitro porque fue lamentable su actuación”. El técnico de Nacional, Martín Lasarte, expresó que desde entonces se podría poner de suplente a un boxeador para que entrara y le pegara a un rival. “La verdad que viví una situación histórica, porque lo que vi hoy no lo vi nunca antes. Que alguien de afuera agreda a un jugador de campo y este sea expulsado genera un precedente gravísimo”.

Martín García comenzó su carrera como entrenador en el año 2012 en el club Independiente de Campo Grande, un equipo que actualmente juega en la segunda división de Paraugay. Al año siguiente tomó las categorías sub 15 y sub 16 de Bella Vista. En 2014 trabajó en sub 16, sub 15 y sub 14 de Danubio y en 2015 desembarcó en las formativas de Peñarol donde permaneció hasta 2017 ganó ocho títulos y dos uruguayos (sub 14 en 2016 y sub 17 en 2017).

En 2017 emigró a Honduras para asumir la dirección técnica de Real España donde se coronó campeón. Este año tuvo un breve pasaje por Deportivo Santaní de Paraguay.

Desde esta semana es el nuevo técnico de Boston River y dirigirá a Abreu, con quien fue rival. El delantero minuano continúa en actividad con récord de equipos profesionales en los que jugó.