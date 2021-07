Clásico: Tejera le perdonó la expulsión a Neves y Cappuccio lo sacó a los 20 minutos

Le duró poco el clásico a Gabriel Neves. A los 20 minutos de partido fue sustituido por Maximiliano Cantera. El técnico de Nacional, Alejandro Cappuccio, resolvió el cambio después de un falta que cometió el volante en la media luna y que bien pudo costarle la expulsión.

Nacional y Peñarol se enfrentan en el Gran Parque Central por la novena fecha del Apertura.

No empezó bien el partido para Neves porque a los ocho minutos perdió la pelota y generó una falta de Facundo Píriz contra Álvarez Martínez.

Dos minutos después resultó amonestado por una infracción contra Pablo Cepellini cerca del área técnica. Gustavo Tejera no dudó y le sacó la tarjeta amarilla.

Diego Battiste

Tejera le muestra amarilla a Neves

A los 15, Neves salió a cortar a Agustín Canobbio que entraba de izquierda al medio. Lo bajó a la entrada del área grande. Los futbolistas de Peñarol le reclamaron al árbitro la segunda amarilla y por tanto, la expulsión. Tejera hizo gestos como que no correspondía la tarjeta.

Lo cierto es que apenas sucedió esa jugada, Cappuccio no quiso correr riesgos y mandó a Maximiliano Cantera para que se aprontara para entrar.

Cinco minutos de entrada de calor y adentro Cantera y afuera Neves.

Diego Battiste

El cambio que decidió Cappuccio

Fue la jugada polémica que tuvo el primer tiempo, donde no le correspondía que actuara el VAR, ya que interviene solo en los siguientes cuatro casos.

Gol: se revisan potenciales situaciones de infracción a las leyes del juego como fuera de lugar, faltas, manos u otras infracciones.

Penal: se revisa si la decisión de sancionar o no el cobro de una pena máxima se tomó correctamente.

Tarjeta roja directa: se vigila si la expulsión de un jugador ha sido correcta o no. No se revisa si un jugador merece o no tarjeta amarilla.

Identidad de jugadores: En ocasiones, por confundir la identidad de un futbolista, un árbitro puede mostrar una tarjeta a un jugador que no había cometido ninguna infracción. En ese caso, el árbitro VAR entra en juego y le avisa al de cancha que cometió un error.