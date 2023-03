The White Lotus ya tiene locación para la tercera temporada: después de Hawaii y Sicilia, esté es el país asiático elegido

El creador de The White Lotus, Mike White, lo dijo hace algún tiempo: si la primera temporada de la exitosa serie de HBO se había enfocado en el poder del dinero y para ello había echado mano a los paradisíacos paisajes de Hawaii, y si la segunda prefirió el sexo y el placer y para retratarlo había volado hasta Sicilia, la tercera entrega jugaría en las ligas de la espiritualidad y viajaría hasta el continente asiático. La pregunta, claro, era a dónde.

La respuesta llegó rápido: según anunció en exclusiva Variety, la próxima entrega de la aclamada y galardonada sátira antológica -entre comillas- irá a parar a Tailandia y, efectivamente, se centrará en el vínculo de sus personajes con las diversas manifestaciones de la fe.

La segunda temporada de la serie se ubicó en la ciudad siciliana de Taormina

Las pistas del destino de los nuevos veraneantes millonarios de turno estaban ahí desde que el creador de la serie ha dicho que sería un buen lugar a donde ir a pensar, en clave White Lotus, una de las temáticas que más lo estimulan.

“Creo que la tercera temporada sería tal vez una mirada satírica y divertida sobre la muerte y la religión y espiritualidad orientales. Me parece que este podría ser un rico tapiz para hacer otra ronda en White Lotus”, confesó en un especial sobre la serie publicado en la cuenta de Youtube de HBO. En ese sentido, al principio las islas Maldivas habían surgido como una posibilidad, pero finalmente se descartó.

Si bien puede parecer arbitrario y secundario para quienes no sigan la serie, lo cierto es que en buena medida el éxito sorpresivo de la sátira de White le debe mucho a sus escenarios, a la relación que establecen con sus huéspedes de turno y a la manera en la que "enrarecen" las cosas a medida que la trama avanza.

Las temporadas anteriores de The White Lotus se pueden ver actualmente en HBO Max y en plataformas que incluyan los contenidos de esa cadena, como NS Now. Todavía no hay fecha para la primera entrega, que se filmará este año.

La primera temporada se llevó cinco premios Emmy, mientras que la entrega más reciente ya adelantó que es una firme candidata para repetir o superar esa marca en la edición de este año cuando en los pasados Globos de Oro se llevó tres galardones, incluido el de Mejor miniserie.