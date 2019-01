Theresa May sobrevivió a la censura y prepara un nuevo plan para lograr acuerdos

Fiel a su reputación de perseverante, la primera ministra Theresa May seguirá luchando por sacar a Reino Unido de la Unión Europea (UE) después de sobrevivir a una moción de censura lanzada tras el rechazo de su acuerdo de Brexit en el parlamento.

"Mi gobierno continuará su trabajo (...) Y sí, continuaremos trabajando para cumplir la solemne promesa que hicimos a la gente de este país, de cumplir con el resultado del referéndum y salir de la Unión Europea", dijo tras obtener una muy ajustada confianza en la Cámara de los Comunes.Sin embargo, en esa misma cámara 432 diputados, 118 de ellos de su propio Partido Conservador, habían tumbado estrepitosamente este martes el acuerdo de Brexit que le costó 17 meses y numerosos sobresaltos negociar con la Unión Europea.

Pese a todo, esta política de 62 años, que proyecta una imagen de frialdad, se declaró decidida a seguir adelante. "Tengo el deber de cumplir con el referéndum", que en 2016 decidió el Brexit, no deja de repetir.

Superado este desafío de la oposición, May deberá explicar el próximo lunes cuál es su plan a partir de ahora, sin perder de vista que el calendario del Brexit prevé la salida de Reino Unido el próximo 29 de marzo. Con la UE estudiando cómo articular una posible prórroga, las negociaciones en el Parlamento están divididas: el líder de la oposición Jeremy Corbyn pide para sentarse a negociar que se retire de la mesa la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, y May, por su parte, responde que no es una opción no hacer caso a lo que ya votaron los ciudadanos británicos por medio del referéndum.

"La confianza del Parlamento nos da la oportunidad de ir hacia adelante con el Brexit", repitió horas después de haber sobrevivido a la censura, en comunicación con la prensa.

"El acuerdo que conseguí con la UE ha sido rechazado por los diputados. Ahora que han dicho lo que no quieren, debemos trabajar en encontrar qué es lo que sí desean", continuó en la lectura de su comunicado en la noche británica de este miércoles.

"He tenido encuentros con varios de los líderes de los partidos con representación en Westminster, y mañana (jueves) continuaré", agregó May y lamentó que Corbyn no haya decidido unirse a ellos aún.

Brexit sin acuerdo

Entre los escenarios posibles se manejó en las últimas semanas la posibilidad de hacer que el Parlamento vote de manera consultiva varias opciones antes de intentar aprobar una solución de consenso.

Entre estas opciones podrían figurar negociar un acuerdo con la UE similar al que tiene actualmente Noruega, con acceso al mercado único pero sin ser miembro de la unión aduanera. Los dirigentes de la UE han afirmado, sin embargo, que el acuerdo actual no puede ser modificado.

También existe la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, un escenario muy temido por los medios económicos británicos y al que se opone una mayoría de diputados. Esta podría ser la opción alternativa presentada por el gobierno, pero es también la opción por defecto si el parlamento no logra aprobar otra solución.

El Banco de Inglaterra advirtió que sumiría al país en una grave crisis económica, con disparada del desempleo y la inflación, desplome de la libra y el precio de la vivienda y casi 10% de reducción del PIB. Este escenario podría causar penuria de medicamentos, provocar atascos monstruosos en los puertos e impedir volar a las aerolíneas británicas.

"El gobierno debe eliminar de forma clara y para siempre la catastrófica perspectiva de una salida de la UE sin acuerdo y todo el caos que se produciría como consecuencia de ello", subrayó Corbyn este miércoles en el Parlamento británico.

El líder laborista señaló que para poder mantener "debates positivos" con la oposición, la primera ministra debe descartar un Brexit sin acuerdo.

La semana pasada, el propio Parlamento votó a favor de imponer restricciones financieras al gobierno en cualquier escenario de “no acuerdo”, como un intento de evitar la peor opción.

Aplazamiento del Brexit

Ante la cercanía del 29 de marzo, la fecha del Brexit debería ser aplazada en caso de renegociación, pero también de la organización de elecciones legislativas anticipadas o de un segundo referéndum.

Para ello se precisa una extensión del Artículo 50 del Tratado de la UE, que rige las modalidades de salida de un país miembro, que debería ser aprobada por unanimidad de los otros 27 países miembros.

Hacerlo no significa necesariamente que no haya brexit. El Reino Unido siempre podría invocar el artículo 50 una vez que se haya establecido un plan de transición claro, pero le daría tiempo al Parlamento británico para aclarar la situación. También es probable que se necesite ese tiempo para celebrar un segundo referéndum o elecciones generales.

Esto sería posible hasta finales de junio o principios de julio, cuando se forme el nuevo Parlamento Europeo surgido de las elecciones del próximo mayo.

Los partidarios de un segundo referéndum -casi todos son del bando perdedor de 2016- argumentan que este aclararía la situación. En el bando favorable al brexit, los activistas sostienen que ya existe claridad: el país votó por irse. Una segundo votación sería un intento antidemocrático para revertir la derrota y "la fe de las personas en el proceso democrático y sus políticos sufriría daños catastróficos", según dijo la primera ministra este lunes en un discurso.

Se anula el Brexit

Los diputados pueden presentar enmiendas al plan B del gobierno. Entre ellas figura la organización de un segundo referéndum, que los diputados proeuropeos quieren que incluya la posibilidad de permanecer en la Unión Europea.

La justicia europea dejó claro que hasta que no se haga efectiva su salida, Londres puede, si lo desea, parar el Brexit de forma unilateral sin necesidad de la aprobación de los 27.

El Partido Laborista afirmó que apoyaría esta opción solo si no logra que se convoquen elecciones legislativas anticipadas.

Con información de AFP