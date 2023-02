Tiemblan Bitcoin y Ethereum: la policía cripto activó controles y los precios se desplomaron

Bitcoin (BTC) y las principales criptomonedas del mercado se hunden a medida que la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU. (SEC) acentúa las regulaciones sobre reconocidas plataformas de intercambio, como Kraken.

La desaceleración de los tipos de intereses impuestos por la Reserva Federal estadounidense (FED) no fue suficiente para impulsar el precio de los tokens, y la moneda líder se derrumbó a un mínimo de cuatro semanas de US$ 22.408 esta mañana, antes de volver a subir a US$ 22.730.

Este panorama contradice por completo a los números que se veían en enero 2023, cuando el bitcoin elevó su precio por encima del 40%. Ahora, el activo tambalea, en línea con la recesión general que afronta el ecosistema cripto.

Hace tan solo unos días, la moneda más importante del mercado se acercaba a los US$ 24.000, su precio más alto desde hace meses. Sin embargo, esta ilusión alcista tuvo una corta vida y el activo ahora no puede escaparle a los números en rojo.

Acorde a los datos de Coinmarketcap, la capitalización de mercado del bitcoin también registró una baja (2,08% desde ayer), pero el volumen de transacciones con esta criptomoneda trepó por un 12,04%.

Google Finance

El precio del Ethereum

Al igual que Bitcoin, Ethereum (ETH) tampoco atraviesa un buen momento. Este jueves la segunda moneda más importante del mercado llegó a ubicarse e US$ 1632,91. Esto se traduce en una baja de 2,5% en 24 hs y 0,6% en los últimos 7 días.

Asimismo, su capitalización de mercado también bajó; en este caso, por un 2,43% desde la jornada anterior. Sin embargo, el volumen de dinero que movilizo este activo aumentó por casi un 4%, según dicta Coinmarketcap.

Entre las principales altcoins (los tokens alternativos a Bitcoin) BNB, Cardano (ADA), se ubica a US$ 0,386434 y Solana (SOL) a US$ 22,79.

A la hora de invertir en criptomonedas, los traders acuden a una variedad de indicadores para tantear el mercado. Uno de los más reconocidos es el "Fear & Greed Index", que registra los sentimientos generales de los comerciantes y las bolsas de intercambio.

Acorde a sus datos, el ecosistema cripto se encuentra en un estado de "avaricia", lo que significa que los inversores no están del todo dispuestos a lanzarse al juego; no tienen hambre de riesgo y desaceleran el movimiento de fondos.

Fuente: El Cronista