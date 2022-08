TLC con Singapur: qué oportunidades puede generarle a Uruguay

La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y Singapur puede traer a Uruguay beneficios estratégicos más allá de un posible aumento de las ventas hacia ese mercado. Desde hace décadas Singapur se ha convertido en una de las principales puertas de ingreso de mercadería en el sudeste asiático y además es un fuerte inversor extranjero directo en el mundo.

Sobre fines de julio, el Mercosur cerró el TLC con Singapur y culminó una etapa de seis rondas de negociación que comenzó en 2019. La firma del acuerdo fue informada durante la última cumbre del bloque que se realizó en Paraguay. Es el primer TLC que se cierra con un país del sudeste asiático.

Un informe elaborado por el Instituto Uruguay XXI marcó que el acuerdo es de última generación e incluye aspectos referidos a servicios, propiedad intelectual y otros temas que exceden el comercio de bienes. El país cuenta con una población de cinco millones de habitantes y uno de los ingresos per cápita más altos del mundo. Como contraste, tiene un déficit de recursos naturales para la producción de alimentos.

Singapur es el 14º destino de exportación del Mercosur y segundo entre los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), indicó. Entre 2017 y 2021 el valor exportado desde el Mercosur a Singapur creció a una tasa promedio de 21%, explicó el documento. Brasil acapara la mayor parte de las ventas externas.

ROSLAN RAHMAN / AFP

Distrito financiero de Singapur

El instituto informó que Uruguay colocó bienes en Singapur por US$ 20 millones el año pasado. Los productos principales fueron los lácteos con US$ 9 millones, cigarrillos con US$ 6 millones y grasa bovina con US$ 2 millones. En los primeros siete meses de 2022, las exportaciones alcanzaron los US$ 28,9 millones, según datos aduaneros.

En el caso de Brasil, las mayor ventas fueron de aceites del petróleo y sus derivados, carne de aves y ferroaleaciones. Argentina tuvo como principal producto exportado el mismo que Basil, seguido por pescados moluscos. Paraguay, por su parte, le vendió a Singapur alcohol etílico, carne vacuna y aceites esenciales.

Uruguay XXI señaló que Singapur es un destino de interés importante para el Mercosur y Uruguay por su dinamismo económico. Los productos con mayor potencial de exportación desde Uruguay son la carne vacuna deshuesada congelada, leche y crema y grasas animales. Otros que también podrían tener posibilidad exportadora son la malta sin tostar, arroz, medicamentos y naranjas. Agregó que el acuerdo es beneficios para la habilitación de de exportaciones de bienes, en un escenario en el que las condiciones de acceso no arancelarias juegan un papel clave.

Más allá de un potencial aumento de las ventas hacia ese mercado se visualizan otros temas que pueden ser beneficiosos para Uruguay. El consultor en comercio exterior y profesor universitario, Gonzalo Oleggini identificó otra otras oportunidades. Indicó que el puerto de Singapur es el segundo con mayor movimiento de mercadería del mundo por detrás de Shanghái en China y que el mayor volumen que recibe es reexportado.

“Es un centro de redistribución de mercadería para todo el sudeste asiático”, dijo. “¿Por qué a Singapur le interesa firmar un TLC? El interés es transformarse en la puerta de entrada de la mercadería del Mercosur en el sudeste asiático”, expuso. Para el experto, el TLC también podría generarle a Uruguay conocimiento en materia portuaria. “Puede traer un intercambio de experiencia en la búsqueda de Uruguay de convertirse en un hub regional”, expresó.

Otro aspecto destacado por Oleggini fue que el país es uno de los principales emisores de inversión extranjera directa en el mundo. Por tanto, el acercamiento comercial puede ser una buena oportunidad para atraer inversiones.

En la Cumbre del Mercosur la cancillería paraguaya informó que los fondos soberanos del país se encuentras entre los 10 primeros a nivel internacional. Añadió que en 2020 la inversión extranjera directa a nivel global fue de US$ 930 mil millones, de las cuales US$ 127 mil millones recalaron en América del Sur, Central y las Antillas.