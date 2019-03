Topolansky dice que no se cruzó "con ningún desencantado" del FA

La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, aseguró que no se ha “topado con ningún desencantado” del Frente Amplio. “Y eso que ando por la calle todo el tiempo. Sí me he encontrado con compañeros del Frente que pueden no estar muy conformes con algunas políticas. Pero es cierto que también falta información”, expresó.

Topolansky resumió esta mañana en el programa Desayunos Informales de Canal 12 las cuatro posibilidades que tiene el oficialismo de cara a las elecciones de este año, de la mejor a la peor. “El mejor escenario para nosotros es ganar en octubre y con mayoría parlamentaria. La segunda opción es ganar la mayoría parlamentaria en octubre y ganar en noviembre. La tercera sería ganar en noviembre sin mayoría. Y la peor sería no ganar”, indicó.

Para la vicepresidenta, el escenario de no tener mayoría parlamentaria complicará a la próxima administración porque "sin mayoría no gobernás”. “Nosotros hemos negociado siempre, hay cosas que sacamos por unanimidad y en base a negociaciones, pero es cierto que hay otras que no pudimos. Ningún programa de ningún partido se puede cumplir si no se tienen los votos. Y los votos significan la mayoría, a veces la mayoría especial”, dijo.

En ese sentido, opinó que “hay legisladores en todos los partidos con talantes más negociadores y otros más tajantes que no negocian nada”. “Somos el partido que ha dado más participación a la oposición”, aseguró.

En tanto, consideró que la interna del Partido Nacional es la que “levanta más polvareda” y que los blancos empezaron su campaña al año siguiente de perder la elección nacional, es decir en 2015. “El Frente Amplio recién empezó con su interna.Nosotros tenemos un solo programa, cada candidato pone su énfasis o la modalidad de llevarlo adelante. Un programa es un rumbo que está atravesado por muchas circunstancias, como ganar o no la elección, o la composición parlamentaria”, sostuvo.