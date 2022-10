Toros por más de US$ 12 millones

En un mes, teniendo en cuenta que las ventas comenzaron en setiembre, en la zafra de toros se han invertido más de US$ 12 millones, según un relevamiento de datos de Tardáguila Agromercados.

Operadores del mercado coinciden en que las ventas se van desarrollando bien, y en que los precios están más altos que el año pasado. Un ejemplo de eso se pudo ver en el remate de la cabaña Don Roberto, a cargo de MegaAgro y Gaudín Hnos, en el que los Polled Hereford y los Aberdeen Angus se vendieron a un 10,1% más que en 2021.

El alza de precios, que no está acompañando la realidad de ajustes que se están dando en el mercado del ganado gordo y en el de reposición, se ha dado desde el inicio de la zafra.

Al cierre de esta edición se llevaban vendidos más de 3.300 toros, y aún quedan por delante varias oportunidades de negocios, porque las diferentes empresas rematadoras tienen ventas programadas hasta noviembre.

En algunos casos, se han debido suspender, y en otros postergar ventas de toros por la aparición de focos de brucelosis en cabañas. Según informó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, entre 11 y 12 cabañas ubicadas en diferentes zonas del país se han visto afectadas por esta enfermedad en plena campaña de ventas.

Angus y Hereford en el podio

Angus y Hereford siguen encabezando el ranking de las razas con más ejemplares comercializados en esta zafra (2.132 y 1.013 respectivamente al cierre de esta edición).

Pero durante los remates, muchos presenciales y también algunos online, se han puesto a consideración toros Brangus, Braford, Senangus, Charolais y Senepol.

El precio promedio que se ha pagado por los toros en esta zafra se ubica en US$ 3.628.

Octubre se viene desarrollando con una alta actividad, los remates se han concentrado en este mes en el que por día se han realizado hasta cuatro comercializaciones de diferentes firmas y cabañas, en simultáneo en todo el país.

Una forma de comercialización que también se ha implementado en esta zafra (se viene haciendo desde hace unos años) es la subasta online, en la que la oferta de toros de una cabaña se pone a consideración durante un período de tiempo determinado en la web de un escritorio; los clientes pueden hacer sus pujas y el día de cierre de la venta, quien se queda con cada ejemplar es quien haya hecho la mejor oferta.

Representantes de escritorios que han implementado esta forma de vender coinciden en que la tecnología ha sido muy bien recibida por los compradores.

Casi US$ 20 mil

En varias oportunidades las cabañas han elegido vender el 50% de sus reproductores, para poder continuar siendo dueños de la buena genética, y es eso mismo lo que se ha valorizado, la genética.

Uno de los valores más alto de la última semana, registrado por El Observador, fue US$ 19.200. Ese valor cotizó un toro Aberdeen Angus de la Cabaña Salto, del que se vendió el 50% en el remate Limitour. Zambrano & Cía fue el escritorio encargado de rematar ese ejemplar que se pagó en US$ 9.600.

Últimas referencias

Esta zafra se ha caracterizado por tener colocación total en la mayoría de las ventas, lo que para los cabañeros y para los rematadores significa un objetivo cumplido, ya que, más allá de los valores obtenidos en cada actividad, la meta final es vender la mayor cantidad de animales posibles.

En la semana que se cierra, se han vendido reproductores de diferentes razas con valores que se aproximan a los US$ 3.000.

La firma MegaAgro realizó la venta de los Hereford de las cabañas Valle Chico y El Toril, en la que colocó 35 toros en US$ 3.213 y 12 toros en US$ 2.720 de promedio respectivamente.

Por su parte, Indarte y Cía puso a consideración los Angus de La Acacia, 36 reproductores que se colocaron a un valor medio de US$ 2.955.

Silveira Negocios Rurales vendió la genética de la cabaña El Charco, en una actividad en la que colocó toros Limangus a US$ 3.100 y ejemplares Limousin a US$ 2.850 de promedio.

Mientras que Zambrano & Cía remató 28 Hereford de la cabaña Don Jacinto a US$ 3.122 y 23 Angus de La Tapera a US$ 3.248.

Lo que se viene

Lunes 24, en Florida

Zambrano & Cía



En el 6to remate Top Angus se ofertarán 18 toros PI, 12 SA, 14 vaquillonas PI vacías y vacas SA vacías de La Paraguaya; junto a cinco toros PI, 10 PC y 10 SA de El Refugio. Financiará Scotiabank, con un plazo de 12 cuotas o 180 días, en dólares sin intereses.

Zambrano & Cía

Martes 25, en Melo

Silveira Negocios Rurales



Una oferta de 45 toros Hereford y Polled Hereford de Soy Miguel se pondrá a consideración en el local Conventos, con un plazo de 180 días libres.

Silveira Negocios Rurales

Sábado 29, en Rocha

MegaAgro



A partir de la hora 15 en la Sociedad Agropecuaria de Rocha, se ofertarán 18 toros SA, dos PI y 50 vientres de Don Nestor; cinco toros SA y 35 vientres de El Mozo; y 10 vientres de La Identidad, PI, PC, SA sin servicio y preñadas. Financiará Scotiabank con 180 días de plazo.

MegaAgro