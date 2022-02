Tras chocar alcoholizado, Marcelo Abalda se tomará licencia en el PIT-CNT

Marcelo Abdala se tomará licencia a partir de este lunes 7 de febero de la presidencia del PIT-CNT, luego de chocar este viernes en Punta Carretas mientras conducía con 1,53 gramos de alcohol en sangre. Se alejará sin un plazo límite para retornar a su cargo, en tanto atiende asuntos personales, confirmó El Observador.

"Motiva esta solicitud desvincular a la organización de los hechos de pública notoriedad que han acontecido y tener tiempo para resolver una serie de problemas de carácter personal que me aquejan", escribió Abdala en la misiva que dirigió a la central y a la que accedió El Observador. "Aprovecho la oportunidad para enviarles un fuerte abrazo", concluyó.

El dirigente chocó contra dos vehículos que estaban estacionados sobre la avenida Bulevar Artigas casi García Cortinas, y fue detenido por la policía. Fuentes policiales dijeron a El Observador que la detención ocurrió a media cuadra del accidente, ya que luego de chocar se alejaba del lugar caminando.

Abdala pidió disculpas y explicó que había ingerido alcohol este jueves. “Ayer (por el jueves) tomé algunas cosas y dormí poco. Me levanté a trabajar a las 5 de la mañana y bueno, se ve que eso quedó ahí. Pero yo me hago cargo”, dijo, en diálogo con Telenoche (canal 4).

Al ser consultado sobre las tareas comunitarias, respondió que hará “lo que sea”. “Yo siempre hago trabajo comunitario, soy un militante obrero”, señaló. Además, explicó que durmió “dos horas” por “algunas dificultades personales”. “Mañana hablamos. Por suerte, lo más lindo es que no hubo daños humanos y me haré cargo de todo (…) Por suerte fueron daños materiales. Y más adelante hablaremos (de) lo que pasó, yo me hago cargo. Pido disculpas”.

Luego, publicó una carta en su cuenta de Twitter en la que volvió a pedir disculpas a los damnificados, a su familia y a sus "compañeras y compañeros" del movimiento sindical.

"No tengo excusas que justifiquen mi error. Los duros días que he venido transitando no me eximen de mis responsabilidades. Cuando las cosas están mal, están mal y debo ser el primero en rechazar públicamente lo que sucedió", dijo. Por último, volvió a enfatizar en que se responsabilizará de lo sucedido. "Toda la vida he asumido mis batallas y en el acierto o en el error, me he hecho cargo de mis actos".

La licencia lo aleja del PIT-CNT cuando comienza el tramo más álgido de la campaña hacia el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, del que la central sindical es uno de los principales impulsores junto al Frente Amplio (FA). Durante su ausencia, quedarán al frente de la central sindical el actual vicepresidente José Lorenzo López y la secretaria general Elbia Pereira.

El choque de Abdala se remitirá al Tribunal de Faltas para que determine las penas correspondientes. En Uruguay, se aplican medidas sustitutivas de trabajo comunitario, que pueden disponerse en un mínimo de siete días y un máximo de 30 días. Deberá ser de forma diaria y durante 8 horas, en las condiciones que establezca la justicia.

Además, se le quita la libreta de conducir por determinado tiempo, dependiendo de las veces que fue sancionada la persona y de la cantidad de alcohol en sangre. Una vez cumplida la suspensión, los conductores deberán realizar un examen psicofísico que evaluará su aptitud para volver a conducir.