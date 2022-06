Tras rescindir en México, Kagelmacher recibió el llamado de Ruglio; ¿vuelve a Peñarol?

El zaguero Gary Kagelmacher recibió el llamado del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, luego de que se desvinculara de León de México el 1° de junio. Tras quedar en calidad de libre, el titular del club aurinegro lo contactó para conocer sobre su futuro.

Así lo confirmó el propio futbolista este jueves. “Hace una semana hablé con el presidente Ignacio Ruglio, que se había enterado de mi rescisión con León, pero después nada más; también creo que hay varios jugadores en mi posición en Peñarol y hay que respetar eso”, dijo a Último al arco de radio Sport 890.

El defensa fue muy cauto al hablar de un posible regreso a los aurinegros, club que dejó a principios de año para pasar a México.

Staff Images / Conmebol

Gary Kagelmacher

“No estoy en condición de cerrarle las puertas a nadie, pero en ese puesto hay bastantes futbolistas y tampoco está bueno dejarle muchos jugadores al técnico para que después sea un problema”, señaló. “Por ese motivo creo que hoy en mi cabeza estoy pensando en salir al exterior”, destacó.

Kagelmacher reconoció que estaba convencido de salir de Peñarol a principio de año, cuando llegó la propuesta de León. “Fue de un día para el otro sin mucho margen de analizarlo mucho; capaz que hoy en día pienso que debo analizar un poco más”.

“Tal vez no salió como yo esperaba, sino lo opuesto, pero no me siento arrepentido porque las decisiones las tomo convencido en el momento”, dijo sobre su experiencia en México.

El futbolista llegó a México con la distinción como Mejor Defensa del Campeonato Uruguayo 2021 en la encuesta Fútbolx100 que El Observador organiza al final de cada temporada. El jugador además integró el equipo ideal de la temporada, en la que se consagró campeón del Uruguayo.

El defensor llegó a León a pedido del entrenador argentino Ariel Holan. Pero el equipo no tuvo buenos resultados y el DT fue cesado.

Kagelmacher en México

“El equipo no tuvo una de sus mejores temporadas, ni siquiera clasificamos a los playoffs, fue algo duro y a lo primero que se apunta es a los fichajes. También había un tema de cupos de extranjeros, éramos cuatro centrales extranjeros y había que liberar a alguno”, agregó el zaguero, quien también admitió que no había tenido los minutos que pretendía.

¿Rumbo a Chile?

La idea de Kagelmacher es seguir jugando en Sudamérica, y en ese plan su nombre suena para Universidad Católica, un nuevo equipo de Holan.

“Con Ariel hablé, tengo una relación muy buena y transparente”, contó. “Y es uno de los equipos que está interesado”, dijo sobre la Católica, que para concretar su llegada debe resolver los cupos de extranjeros. “Pero sí, con Ariel he hablado varias veces y me ha demostrado su interés”, agregó.

AFP

Kagelmacher y Terans

A los 34 años, por primera vez Kagelmacher se encuentra en condición de libre, una situación “difícil” porque recibe llamados de empresarios y no quiere tomar una decisión apresurada.

“Siempre intento preguntar todo respecto a lo que a mí me importa como jugador de fútbol, no solo cómo juega o lo económico, sino sobre la ciudad deportiva, la parte médica, si se cobra al día, cómo es la relación dentro del plantel, etcétera, para intentar tomar la mejor decisión posible”, explicó.