Tras desalojo de ocupación, sindicato de UTU realiza una jornada de "agitación y propaganda"

La Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) fue desalojada este lunes del Instituto Tecnológico Superior (ITS) donde estaban realizando una ocupación y definió una jornada de "agitación y propaganda" en las puertas de ese centro y del Instituto Superior de Brazo Oriental, los dos lugares seleccionados para la elección de horas por el Codicen, según informó a El Observador la presidenta del sindicato, Mabel Mallo.

La idea inicial del sindicato era volver a ocupar la sede del ITS este martes pero una asamblea resolvió no hacerlo porque, según entienden, la respuesta de la policía a la ocupación del lunes fue "muy violenta, agresiva y desmedida", según dijo Mallo.

"Entró un batallón de la (Guardia) Republicana, con cascos y escudos. Estábamos adentro en asamblea", indicó Mallo, quien agregó que "no está para arriesgarse" a otra ocupación en la situación actual, y temía que el instituto estuviese hoy "todo rodeado" por policías. La decisión de no ocupar se dio con votación dividida.

A las 9:56 horas de este martes el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, informó en Twitter que "la elección de horas se está desarrollando normalmente en los dos locales previstos por la UTU".

Sin incidentes ni detenidos

La ocupación del lunes comenzó en la mañana, en el marco de una elección de horas en la que Afutu no estaba de acuerdo con la fecha elegida. El sindicato quiere que esté pronto el planillado de cursos de 2022 para elegir las horas, lo que según Mallo estará listo en dos semanas. Según la presidenta del gremio, esta petición fue rechazada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

La policía intervino y pidió desocupar el local sobre el mediodía, a lo que Afutu accedió y se retiró sin disturbios. En la tarde, sin embargo, volvieron a ocupar el centro educativo. En la segunda ocasión se pueden ver videos en redes sociales de una respuesta mayor, con la Guardia Republicana custodiando la puerta e ingresando con al menos dos escuadrones a pedir la desocupación del recinto.

Desde el Ministerio del Interior confirmaron a el Observador que el director de UTU, Juan Pereyra, denunció la situación a esta cartera y al Ministerio de Trabajo, y la policía buscó "garantizarle el derecho de entrar a elegir las horas a quienes quisieran hacerlo", al evitar que se ocupara el ITS. Agregaron que hay un "diálogo permanente" con todas las partes, y que el MI priorizará que se pueda continuar la elección de horas, sin que eso lleve a que no se puedan realizar protestas. Destacaron que no ocurrieron incidentes ni hay personas detenidas.

Grupos fantasma y horas perdidas

Mallo detalló que fue una elección "complicada" porque desde ANEP se cambió el horario de la elección dos veces. Desde Afutu pidieron que no se contaran las elecciones de este lunes, porque además de estas complicaciones, muchos compañeros no pudieron asistir a votar o no pudieron acceder al ITS, pero esta petición también fue denegada por las autoridades de la educación. "Es como hablarle a la pared", sentenció Mallo.

Según la gremialista, este año se quitaron horas para 150 cursos de Canelones y Montevideo, 40 en el ITS. Desde ANEP ya han planteado que esperarán a que los alumnos se anoten para abrir algunos de esos cursos, con el fin de evitar clases con pocos alumnos o clases "fantasma", que no cuentan con ningún estudiante, fenómeno mencionado por el consejero del Codicen Juan Gabito Zóboli a El Observador el 29 de noviembre. Según Gabito, en ese momento había 10 grupos fantasma y 283 clases con menos de 10 alumnos.

Sin embargo, Mallo contó que Juan Pereyra, director general de UTU, les reconoció que fueron 17 los cursos fantasma, lo que no explica en su opinión la cantidad de clases que aún no están confirmadas.

Por otra parte, la gremialista indicó que han ocurrido cambios en las últimas horas en las tareas de algunos profesores. Mallo hizo hincapié en los "alfabetizadores laborales", que enseñan derechos laborales a los estudiantes. Según la presidenta del sindicato, hace ya un tiempo estos profesores pasaron a tener un rol de "cuidar a los alumnos", y hace 48 horas les quitaron horas para elegir. "Están subidos al pedal de cambiar todo", criticó.

Discusión política

La desocupación del ITS generó respuestas tanto de la coalición como de la oposición, entre la concordancia con el accionar policial y el cuestionamiento del uso de la policía para desalojar el centro.

El diputado del Partido Colorado Felipe Schipani compartió un video en Twitter en el que se ve a la policía formando una fila para dejar ingresar a los profesores al instituto que querían elegir sus horas. Frente a ellos estaba un grupo de profesores con banderas de Afutu, que increparon a los otros educadores y les dijeron cosas como "canibales", "desclasados", y "qué no te falten las horas". "Estas actitudes no le hacen bien al sindicalismo y mucho menos a la educación", criticó el legislador.

Hoy en el ITS de UTU los docentes que eligieron horas recibieron hostigamiento, gritos y amenazas por parte de unos pocos dirigentes sindicales.

"Vamos a mirar bien la cara de los carneros" gritaban.

Estas actitudes no le hacen bien al sindicalismo y mucho menos a la educación. pic.twitter.com/1k8wcXOMTP — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙎𝙘𝙝𝙞𝙥𝙖𝙣𝙞 🗳 𝙑𝙤𝙩𝙤 𝙉𝙊 (@FelipeSchipani) January 31, 2022

El actual director del Instituto de Evaluación Educativa y exconsejero de Primaria, Pablo Caggiani, compartió una grabación del momento en la que Afutu se retira del ITS, tras el ingreso de las fuerzas policiales. Una mujer gritó "acá estamos peleando por los hijos de los trabajadores", y los sindicalistas comenzaron a retirarse entonando cánticos. En referencia a la desocupación, Caggiani dijo que "así no parece ser la mejor forma de mejorar la educación".