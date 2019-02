Tres semanas con precios estables y demanda firme en el ganado gordo

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

El mercado del ganado gordo cierra su tercera semana consecutiva con estabilidad de valores y firmeza en la colocación. La intención industrial de bajar los precios no se ha concretado, con una demanda firme por parte de los frigoríficos y clima óptimo, lo que da margen de maniobra al productor.

El aumento en la faena de ganados provenientes de corral, con destino a la Cuota 481, no ha incidido en los precios del ganado de pasto, señalaron consignatarios consultados.

De hecho, los negocios para novillo gordo especial se siguen realizando en el eje de US$ 3,25 por kilo carcasa y logrando hasta US$ 3,30 por los ganados especiales, de punta. El piso para ganados generales se ubica en US$ 3,20. Las entradas son dispares entre plantas.

El novillo gordo especial logra, en casos puntuales, hasta US$ 3,30 por kilo.

En el caso de la vaca gorda pesada las referencias se encuentran entre US$ 3,05 y 3,10 por kilo, aunque se han concretado negocios puntuales –por calidad y volumen– cercanos a US$ 3,15. También siguen firme los valores para vaquillonas, con negocios que rondan los US$ 3,15 por kilo carcasa, incluso llegan a superar en algunos casos esa referencia.

Hay una clara predilección industrial por las hembras, lo que se ha visto reflejado en los datos de faena. Del 27 de enero al 2 de febrero la participación de hembras volvió a superar a la de novillos, como en los últimos cinco meses. En total se industrializaron 51.351 vacunos (2% más que la semana anterior), de los cuales 56% fueron hembras, con 28.782 cabezas. Los novillos faenados totalizaron 21.611 cabezas.

Para los próximos días operadores de mercado esperan que continúe el equilibrio de valores, en la medida que la demanda siga firme, la faena de ganados de corral tenga una incidencia marginal y que el clima permita a la oferta retener los ganados y seguir engordando.

El mercado de reposición sigue firme, también con el clima como principal aliado. La oferta es escasa y los animales disponibles se venden rápidamente y a altos valores, como se ha confirmado en los remates virtuales de las últimas dos semanas.

Por su parte, la operativa en ovinos se ha dinamizado. Los negocios se concretan entorno a US$ 3,30 por kilo para corderos, corderos pesados y borregos; a US$ 2,99 para los capones y a US$ 2,92 las ovejas.