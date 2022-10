Turismo: indagan a adscripto que aprobó millonaria compra y al "colaborador honorario" de Cardoso

El fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez resolvió este lunes formalizar la creación de dos nuevas carpetas por las denuncias que viene investigando en torno a la gestión de Germán Cardoso en el Ministerio de Turismo, lo que supone que dos exasesores del actual diputado colorado pasen a tener la calidad de indagados. Se trata de Daniel Reta, que entre 2020 y agosto de 2021 se desempeñó como adscripto a Cardoso en esa secretaría, y de Elbio Rodríguez, el empresario autodefinido de "colaborador honorario" de Cardoso durante su gestión. Así se lo informaron a El Observador fuentes judiciales.

El foco del fiscal sobre Reta pasa por haber aprobado en junio de 2021 la renovación de una millonaria pauta publicitaria en la vía pública con la empresa Netcom, pese a que no tenía potestades para hacerlo a no ser un ordenador de gasto.

En la audiencia en la que Germán Cardoso declaró ante Fiscalía, el fiscal del caso señaló cierta "ligereza" de Reta en el "despacho de expedientes". "En la manera de trabajar del doctor Reta, si bien no está cuestionado el tema de la buena fe que pudiera tener en solucionar y sacar todo el trabajo, ha demostrado una cierta ligereza en el despacho de expedientes, porque él mismo manifestó casi como un desconocimiento en la materia de lo que estaba haciendo", dijo el fiscal.

Según había publicado Búsqueda Gonzalo Praderio, director ejecutivo de Wavemaker (agencia de publicidad del ministerio que es subsidiaria de Young & Rubicam — encargada del plan de marketing del ministerio—), en declaraciones ante fiscalía en julio, reprodujo un audio en donde Reta le aprobó la compra: “Sí, sí, por supuesto. Extendamos todos los espacios, ponemos todo, y hagamos todo justo ahora como decís vos. Que entre todo, perfecto”.

Esta compra de Netcom fue uno de los expedientes que generó el cortocircuito con el entonces director de Turismo, Martín Pérez Banchero, ya que se rehusó a firmar el documento para que avanzara. Tal como informó El Observador a mediados de octubre de 2021, la compra directa por excepción de espacios publicitarios en la vía pública por US$ 500 mil generó inconvenientes en los últimos meses porque la empresa reclama el pago. Sin embargo, no existe ningún expediente ni resolución del ministerio que avale la compra.

El expediente, iniciado el 2 de julio de 2021, llamó especialmente la atención de los legisladores del Frente Amplio en la Comisión Investigadora por carecer –al menos en los papeles enviados– de cualquier tipo de resolución ministerial que ordene la compra, un elemento indispensable para iniciar cualquier proceso de este tipo.

Esta compra además tampoco está registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), una herramienta que permite realizar un seguimiento de la ejecución de los recursos públicos. Así, la adquisición no quedó registrada ni tampoco reservado el monto que, supuestamente, el ministerio debía pagar por el servicio.

A fines de julio de este año Satenil SA, la razón social de Netcom, intimó por vía judicial al Ministerio de Turismo para que esa cartera efectúe el pago. Sin embargo, análisis producidos por distintas dependencias del ministerio –hoy conducido por Tabaré Viera– no pudieron obtener "elementos objetivos que aporten total certeza sobre la efectiva ejecución de esos servicios". El ministerio tampoco pudo determinar quién dio la eventual autorización o conformidad para su realización, según una respuesta de la cartera a un pedido de informes efectuado por el diputado frenteamplista Gustavo Olmos, al que accedió El Observador.

El "colaborador honorario"

El expediente sobre Elbio Rodríguez indagará sobre el rol que ese empresario tuvo en la gestión Cardoso. Específicamente, su papel en la llegada de la polémica oferta de Kirma,

Durante la comparecencia del "colaborador honorario", el fiscal Gilberto Rodríguez le planteó que le "extraña" que siempre apareciera como intermediario en las comunicaciones con Kirma. "¿Por qué no se franquea el acceso de que sea Kirma la que establezca el contacto cuando se quiere saber algo de Kirma? Escriben ellos, hablan ellos. De hecho le escribieron y no tuvieron respuesta. Eso sí, cuando van por usted, responden. No lo logro entender. ¿Por qué aparece usted como contacto e imagen, pero si usted no sale, no logran conectarse? Me extraña eso, no sé por qué", planteó.

Según dijo en su declaración, conoció a representantes de la empresa en una edición de la feria Ice en Londres –una de las más grandes del mundo en temas digitales– y trabajó con ellos en su empresa de juego online Club247.

Consultado sobre las formas en las que se comunicaba con Kirma, Rodríguez dijo que podía facilitar los correos electrónicos de Giorgios Shipillis, accionista de la firma, y Jakub Cerny, media manager de Kirma.

"Jakub no sé si aún sigue trabajando. No tengo problema en pasarles el mail de los dos. O el teléfono que tenía en ese momento", dijo el empresario ante la Fiscalía.

Según supo El Observador, tras su comparecencia facilitó el correo de Shipillis que ya había estado en conocimiento de la comisión investigadora.

Ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, Elbio Rodríguez dijo que presentó la propuesta de Kirma con miras a un futuro "negocio lucrativo". En su declaración ante el fiscal señaló que Cardoso no estaba enterado de su participación en esa contratación hasta que el caso tomó estado público, y dijo que le pidió "disculpas" por no haberlo puesto al corriente.

Fuentes judiciales señalaron que el fiscal Rodríguez, a pedido de los denunciantes, insistirá en determinar el origen de los correos electrónicos intercambiados con Turismo por Kirma,

Una respuesta primaria llegada desde el Ministerio del Interior indica que las casillas de correo desde donde esas comunicaciones fueron enviadas ya no existen.

A lo largo de su actuación en este caso, el fiscal y su equipo de la fiscalía llamaron la atención sobre el hecho de que Kirma no pudo ser contactada en varias oportunidades, y que cada vez que se destrabó una gestión con la compañía fue por intervención de Elbio Rodríguez, quien admitió haber sido el intermediario que presentó a la empresa y el nexo con sus responsables.

También sobre el hecho de que las comunicaciones vía mail de Kirma estaban escritas en perfecto español, a pesar de que Rodríguez dijo que tuvo que traducir la propuesta original antes de presentarla a la agencia Young and Rubicam, que asesoraba al ministerio en su plan de marketing.

Quiebre institucional

A la fiscalía fue también este lunes una funcionaria del Ministerio de Turismo, que brindió testimonio sobre una "reunión clave" que tuvo lugar en octubre de 2020 en la que Cardoso, según aseguró, explicó cómo iba a funcionar de allí en más el equipo de marketing de la cartera y que, en los hechos, significó desplazar a las áreas especializadas.

Según el testimonio de la funcionaria, el entonces ministro le dio allí plenos poderes a su adscripto Reta para disponer sobre el tema. La mujer describió que ese día se produjo así un "quiebre institucional" en el ministerio.