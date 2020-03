Un empresario asesor, el avión de la campaña y la "transparencia"

El empresario de logística y comercio exterior Juan Seré sumará a sus actividades privadas una en la Torre Ejecutiva. Como hombre de su máxima confianza, el presidente Luis Lacalle Pou lo nombrará asesor en proyectos específicos “que muchas veces exceden a los ministerios y a las empresas públicas”, según dijo el mandatario en entrevista con El Observador.

Lacalle Pou aseguró que Seré no estará vinculado a “ningún tema que haga a la Aduana o al comercio exterior” y en seguida lo relacionó a la “transparencia” de él y su gobierno. “Yo soy garantía de transparencia. Capaz que están acostumbrados a muchos años de que no era transparente el gobierno”, dijo.

La transparencia también estuvo presente en su respuesta al ser consultado sobre el avión que utilizó durante la campaña electoral. “Los dueños son Pablo Camilo Valdez y Héctor Bove. Pago las horas de vuelo. No piensen que somos todos iguales. Yo no me dejo hacer la banda por un empresario, no le devuelvo favores a nadie. Insisto, capaz que están acostumbrados a otra cosa pero conmigo nunca van a ver un interés oculto detrás”, dijo.

Según declaró en la rendición de cuentas de la campaña electoral publicada por la Corte Electoral, el gasto por el avión utilizado fue de $ 225 mil.

El avión que el presidente prevé usar en su cargo es uno de la Fuerza Aérea diferente al comprado durante el último gobierno de Tabaré Vázquez, que será vendido por las nuevas autoridades.

