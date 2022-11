Un juez francés para Uruguay - Corea y el inevitable recuerdo de la expulsión más rápida de los mundiales

Uruguay debutará este jueves a la hora 10.00 contra Corea del Sur por la primera fecha del grupo H del Mundial de Qatar 2022.

El partido contará con el arbitraje del francés Clément Turpin, quien fue designado el pasado martes.

Turpin ya le arbitró a Uruguay en la segunda fecha del Mundial de Rusia 2018 cuando la celeste venció a Arabia Saudita 1-0 con gol de Luis Suárez a la salida de un córner. El partido se jugó en Rostov-del-Don bajo un calor seco agobiante.

Ese será el tercer partido para Uruguay en mundiales con arbitraje francés.

El primero se dio en el cierre del grupo de México 1986 cuando Uruguay enfrentó a Escocia, dirigida por Alex Ferguson.

El juez de aquel partido fue Joel Quiniou quien estampó un récord que hasta entonces permanece imbatido: expulsó a un jugador a los 56 segundos de juego. Y ese jugador fue uruguayo: José "Charly" Batista.

México 1986 fue un Mundial especial para Uruguay.

Joseph Blatter era entonces secretario general para la FIFA y a Uruguay lo tenía entre ceja y ceja. "Si no ven sangre no pueden jugar", le había dicho a un programa de televisión alemán antes del debut celeste.

"Nosotros no ayudamos. Antes del Mundial jugamos un amistoso con México y nos agarramos a trompadas", explicó tiempo atrás a Referí Eduardo Acevedo, uno de los zagueros de Uruguay en aquel torneo.

¿Qué pasó? Tras empatar 1-1 con Alemania Federal, Uruguay perdió 6-1 con Dinamarca, en un partido donde el mexicano Antonio Márquez Ramírez no dudó en expulsar a Miguel Ángel Bossio a los 20 minutos de juego (cometió dos faltas de amarilla en el centro del campo) pero que después fue bastante contemplativo con los duros marcajes que recibió Enzo Francescoli de parte de los daneses.

Dinamarca cometió 21 faltas en ese partido contra 11 de Uruguay. De las 21, ocho fueron sobre Francescoli, autor del gol celeste de penal. Si el juez usaba el mismo criterio de la roja a Bossio también debió echar a Ivan Nielsen. Pero no lo hizo. En el segundo tiempo, en otro error de apreciación que esta vez favoreció a Uruguay, solo amonestó a Jorge "Polilla" Da Silva por un planchazo terrible contra Jens Bertelsen a quien dejó afuera del campeonato.

Después llegó el partido contra Escocia, arbitrado por el francés Quiniou que a los 38 cobró una dura falta de atrás de José Batista sobre el puntero Gordon Strachan. El árbitro se tomó su tiempo y a los 56 segundos expulsó al lateral en un fallo histórico.

Hasta el día de hoy esa es la expulsión más rápida en la historia de los mundiales. La decretó un juez francés, de la misma nacionalidad que el que pitará este jueves.

A Turpin lo acompañarán sus compatriotas Nicolas Danos y Cyrill Gringore como asistentes. El cuarto árbitro será Istvan Kovacs de Rumania. El quinto su compatriota Vasile Marinescu, En el VAR impartirán justicia Jerome Brisard y Benoit Millot de Francia, Djibril Camara de Senegal, Redouane Jiyed de Marruecos y Rafael Foltyn de Alemania.

En setiembre de este año, Batista recordó en diálogo con Referí la expulsión y varias anécdotas en torno a esa polémica decisión de Quiniou y dijo: "Con la cantidad de patadas que se dan hoy me cuesta creer que me haya tocado a mi esa expulsión. Lamentablemente me tocó a mi en un momento difícil, por suerte pude salir adelante, pero quedé marcado”, expresó.