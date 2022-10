Un sindicato ferroviario norteamericano rechazó un acuerdo con las empresas y realizarían una huelga nacional

El 10 de octubre, la Hermandad de Empleados de Mantenimiento de vías (BNWED), el tercer más grande sindicato de trabajadores ferroviarios norteamericanos votó a favor de rechazar un acuerdo con los empleadores, que se enmarcaba en las recomendaciones de la Junta Presidencial de Emergencia designada por Biden. Este último rechazo renueva la posibilidad de una huelga nacional que podría tener un enorme impacto en la economía estadounidense.

El 15 de setiembre, la administración de Biden había intervenido en las negociaciones entre las corporaciones ferroviarias y los sindicatos de trabajadores ferroviarios para evitar una huelga nacional.

Pero esta intervención puede volverse ineficaz ya que dejó sin resolver las principales cuestiones sobre las condiciones laborales. La Junta Presidencial de Emergencia, creada en julio pasado específicamente para evitar una huelga nacional de trabajadores ferroviarios, había recomendado que las corporaciones aumenten los salarios de los trabajadores.

Pero la junta no tuvo en cuenta lo referido a las demandas sobre las condiciones de trabajo y dictaminó que los sindicatos deberían emprender negociaciones adicionales con las corporaciones ferroviarias individuales, un procedimiento que podría llevar mucho tiempo.

Los ferroviarios en Estados Unidos tienen una enorme influencia sobre la economía con una fuerza laboral de 115,000 trabajadores en una industria ferroviaria que mueve cargas por un valor de US$ 80.000 millones en toda la nación.

El BMWED es hasta ahora el primer sindicato en rechazar los acuerdos inspirados por Biden con las corporaciones ferroviarias, pero otros grandes sindicatos de trabajadores ferroviarios, incluidos la Hermandad de ingenieros de locomotoras y ferroviarios (BLET) y el Sindicato de Transportistas Unidos (SMART-TD), finalizarán sus votaciones internas sobre los contratos con las corporaciones ferroviarias a mediados de noviembre.

11.845 trabajadores de BMWED votaron sobre el último acuerdo con los empleadores ferroviarios, inspirados en las recomendaciones de la Junta Presidencial de Emergencia.

El acuerdo fue rechazado por alrededor del 56% de los trabajadores con 6.646 votos en contra. El rechazo significa que el sindicato y los empleadores volverán a entablar negociaciones y la posible fecha de huelga es el 19 de noviembre.

Este acuerdo nacional tentativo fue negociado entre el sindicato y los siete ferrocarriles de carga Clase I, que son BNSF Railway Co., Canadian National Railway (Grand Trunk Corporation), Canadian Pacific (Soo Line Corporation), CSX Transportation, Kansas City Southern Railway Co., y las subsidiarias de Norfolk Southern Combined Railroad y Union Pacific Railroad Co.

Si bien el último acuerdo incluyó aumentos del 24% y US $5,000 en bonos, no abordó las preocupaciones centrales de los trabajadores sobre las faltas en los días de enfermedad y los horarios agotadores, temas por los que, en setiembre, los trabajadores estuvieron a punto de declararse en huelga.

Las grandes compañías ferroviarias han estado recortando personal para disminuir sus costos, una política que denominan “Programación ferroviaria de precisión”.

Desde 2015 hasta 2021, las grandes corporaciones ferroviarias recortaron de 161.000 a 114.000 trabajadores, a pesar de que durante este tiempo aumentó la cantidad de carga transportada.

Los ferroviarios están disconformes con el último acuerdo negociado entre BMWED que no contempla las condiciones y la calidad del trabajo, además de la remuneración. Tony Cardwell, presidente de BMWED afirmó que “los ferroviarios están desalentados y molestos con las condiciones de trabajo y la compensación y tienen a su empleador en baja estima”.

Y agregó además que “los ferroviarios no se sienten valorados. Les molesta el hecho de que la gerencia no tenga en cuenta su calidad de vida, demostrado por su obstinada renuencia a proporcionar una mayor cantidad de tiempo libre pagado, especialmente en casos de enfermedad”.