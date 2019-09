Una frase del CEO de la cadena Marriott que motivará tu lunes

Lidera una de las compañías hoteleras más grandes del mundo, con más de 7.000 propiedades en 131 países -luego de la adquisición de Starwood en 2016-, y algunas de las marcas más icónicas de la hotelería mundial.

Arne Sorenson, el CEO de Marriot, es uno de los ejecutivos más influyentes del sector, y además ha optado por un alto perfil en materia de comunicación.

En una reciente entrevista en LinkedIn, Sorensen fue consultado sobre qué consejo le daría a alguien que busca crecer en su carrera profesional.

“Simplemente dí que sí”, fue la respuesta de Sorensen.

“Tal vez esto sea particularmente el caso de las personas que tienen un poco menos de confianza. A veces hablamos de esto en el contexto de género, donde al hombre se le presenta una oportunidad y va por ella. Y a una mujer se le dá la misma oportunidad y pensará, bueno, no estoy segura si estoy lista para ello. Pero si alguien ofrece esa oportunidad, siente que estás listo. Decí que sí. Tómalo. Casi siempre te estarán cuidando a ti y a ellos mismos, porque piensan que te irá bien en ese trabajo. Entonces decir que sí es una gran parte de ello”, completó Sorensen.

En mayo pasado, Sorenson fue diagnosticado con cáncer y publicó una carta en LinkedIn bajo el título ¿Por qué el cáncer de páncreas no detendrá a este CEO de correr?

En la carta, Sorenson, que normalmente viajaba más de 200 días al año, cuenta que correr le ayuda a pensar con claridad, y explica por qué había decidido participar de una carrera anual en Washington contra el cáncer de páncreas.

“Cuando me diagnosticaron cáncer, me pregunté qué pasaría con esta distracción (correr) para aliviar el estrés. Los doctores no me prohibieron correr. Justo lo contrario. Dicen que escuche a mi cuerpo y me mantenga tan activo como pueda. Ese fue el permiso que necesitaba. No estoy corriendo tanto, o tan rápido, como en el pasado, pero todavía me parece un nivel importante. Y tal vez, solo tal vez, hay un poco de desafío en mis carreras en estos días. Puede que no gane la carrera, pero voy a hacer lo que pueda para ganar esta batalla”, aseguró.

Sorenson es el primer ejecutivo que no proviene de la familia fundadora de Marriott en alcanzar la cima de la compañía. En 1992 empezó a trabajar con la compañía como abogado. Hace unos 20 años, Bill Marriott lo invitó a hacerse cargo del área de fusiones y adquisiciones, y posteriormente se convirtió en su Chief Financial Officer (CFO). Asumió como CEO en 2012.

Hace unas semanas fue nombrado CEO del Año por la revista Chief Executive.