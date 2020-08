Una selección de libros para dejar atrás el invierno

“El mundo es caótico y, por fortuna, difícilmente clasificable, pero el caos, material susceptible de convertirse en maravilla, ofrece, como cualquier teogonía demuestra, la tentación del orden”. Así abre Ida Vitale su Léxico de afinidades (Estuario, $550), la última reedición de la poeta ganadora del premio Cervantes que llega a las librerías uruguayas y que tuvo su primera publicación en 1994. Y como la hoja de intenciones mencionada al principio y su nombre lo indican, el tomo no es otra cosa que un ensayo en el que Vitale se dedica a ordenar sus mundos históricos, personales y literarios en una especie de gran catálogo de sensaciones. Por las hojas pasan las bibliotecas, recuerdos de la niñez, demostraciones de afecto a figuras literarias, ecos de su poesía, animales, atardeceres y otras experiencias que bajo la pluma de Vitale siempre, siempre, ganan perspicaces valoraciones y nuevas dimensiones de belleza.

Léxico de afinidades – Ida Vitale

Un reloj que no es mío - Rafael Fremd

Muchos uruguayos supieron quién fue David Fremd cuando fue asesinado, cuatro años atrás. Pero su hijo Rafael quiso que su padre fuera conocido mucho más allá de eso, más que como "el comerciante judío asesinado", y con esa idea en la cabeza publicó Un reloj que no es mío (Rafael Fremd, $490), una recopilación de cuentos en los que recuerda momentos de su vida. La mayoría de los relatos reflejan momentos de la infancia de Rafael junto a sus padres y sus hermanos, y muestran a David como un hombre compañero, sensible y con gran sentido del humor. "Mi viejo no respetaba Shabat. No ayunaba en Iom Kipur. No sabía hablar en hebreo. No comía kosher. No se ponía tefilín. Y ni siquiera estoy seguro si creía en Dios. Aun así fue el judío más judío que he conocido", escribió Rafael en el último de los cuentos, en el que destaca la prioridad que su padre daba a la familia, a la ayuda a los demás y a su forma de entender la religión y la vida.

Mamá desobediente- Esther Vivas

“Parece incompatible ser madre y feminista, pues la maternidad carga con una pesada mochila de abnegación, dependencia y culpa”, escribe la periodista española en las primeras páginas de este libro que, en efecto, propone repensar la maternidad en clave feminista. La autora entiende que, si bien la maternidad dejó de ser un destino único para las mujeres, la idealización en torno a lo que se supone es ser una "buena madre" es cada vez más dañina. Habla de la superwoman, que tiene que hacer todo por triunfar en el mercado laboral, hacerse cargo de la mayor cantidad de tareas posibles y, además, cuidar su cuerpo. “Cuando la maternidad dejó de ser un destino único, emergió el dilema de la maternidad: la maternidad como una opción y un deseo confrontados a otros, con los que encajaba muy mal (…) La maternidad sufre así una ‘intensificación neoliberal’, en la que se mezclan la cultura consumista e imaginarios de clase media”, sentencia Vivas y advierte que ahora “toca elegir como queremos vivir esta experiencia”.

Mamá desobediente reivindica la maternidad como responsabilidad colectiva, desmenuzando el relato construido en torno a los mandatos y estereotipos de madre impuestos por el sistema patriarcal. Además, se pone énfasis en temas como la violencia obstétrica, las presiones en torno a la lactancia, el “cuento” de la leche de fórmula y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.

Rusty Brown – Chris Ware

Las historias comunes, hasta las más insignificantes, pueden ser dignas de contar como si fueran épicas. Eso parece reafirmar con cada una de sus obras el historietista estadounidense Chris Ware, que a partir de la vida de Rusty Brown, un niño retraído y obsesionado con los superhéroes, cuenta las tragedias cotidianas de algunas personas de su entorno. Ware convierte cada uno de sus libros en objetos donde cada fragmento (desde las solapas hasta los bordes de las páginas) es parte del relato, que suele estar repleto de humor negro, patetismo, dolor y frustración. Los personajes y las historias de Ware nunca son felices, pero es imposible no dejarse llevar, gracias a segmentos increíbles como un fragmento en el que se cuenta un relato de ciencia ficción, y una de las joyas del libro: la vida entera de un hombre llamado Jordan Lint, desde su nacimiento hasta su muerte. (Reservoir Books, $ 1790)

Las mujeres de la Nueva Troya – Gabriel Sosa

El protagonista de esta historia, Gustavo Larrobla, se deja llevar. Es un periodista cuyos mejores años ya pasaron y que ahora tiene un trabajo estable y no demasiado exigente en una revista de estilo de vida. Lo envían a escribir una crónica de la plena ocupación en un pueblo del litoral uruguayo, Nueva Troya, y al empezar a entrevistar a los locales, descubre que la estadística es engañosa porque no se consulta a las mujeres, y que además, en los últimos meses tres jóvenes fueron asesinadas de la misma manera. Casi sin querer, Larrobla empezará a investigar estos asesinatos que exponen algunos de los elementos más oscuros del pueblo y de la sociedad local. Con un protagonista simpático, una historia fresca y entretenida, Las mujeres de la Nueva Troya le pone un tono menos opaco a la novela negra. (Estuario Editora, $ 450)

Contra Amazon – Jorge Carrión

El periodista Jorge Carrión –que publicó, entre otros medios, en The New York Times y El País de Madrid– siempre ha sido un gran defensor de las bibliotecas como espacio de encuentro, desarrollo y evolución del lector. Para él, estos sitios son, además de una fuente de conocimiento casi que infinito, un mojón para la educación sentimental de la persona, y es bajo estos conceptos y posturas que se ampara Contra Amazon (Galaxia Gutenberg, $690). El libro es una recopilación de varias de sus columnas y crónicas sobre el tema y, a través de ellas, Carrión intenta recuperar el “espacio vital” de las bibliotecas frente al cada vez más avasallante imperio de la digitalización. Contra Amazon es, en pocas líneas, un alegato contra los algoritmos y una defensa de los libreros, las librerías de viejo, las barriales y todos los ratones de bibliotecas que preferirían toda la vida perderse horas entre estanterías polvorientas que haciendo clicks en una fría pantalla.