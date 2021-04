Una semana con poca oferta y valores firmes por las haciendas gordas

Cierra una semana de menor actividad, con poca concreción de negocios, oferta retraída y precios firmes para el ganado gordo.

Las últimas lluvias fueron clave para frenar la presión bajista sobre el mercado y dieron mayor poder de negociación a los productores, con una oferta que se ha retirado sin convalidar el ajuste de precios propuesto por la industria días atrás.

Predomina la firmeza, con interés de compra por parte de los frigoríficos.

El novillo gordo especial cotiza entre US$ 3,50 y US$ 3,55 por kilo en cuarta balanza. La vaca gorda –más demandada– se comercializa entre US$ 3,30 y US$ 3,35. Por vacas especiales se pueden concretar negocios de hasta US$ 3,40. La vaquillona buena se ubica entre US$ 3,40 y US$ 3,45 con mayor interés del abasto y negocios puntuales que han superado estos valores.

Las entradas a planta, que mostraban disparidad la semana pasada, se han emparejado y acortado a una semana.

La expectativa es que la solidez del mercado persista en los próximos días, consideró Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales. En abril estarían llegando cuadrillas kosher que podrán generar una demanda adicional para los novillos.

Asimismo, el mercado está expectante sobre cómo continúe la operativa ante el avance de casos positivos de covid-19 en la industria frigorífica. Hay plantas que no están faenando.

Esta semana –particular por ser Semana Santa– no fue publicado el dato de faena por parte del INAC, que seguramente mostrará una caída respecto a las semanas anteriores.

Demanda sostenida

La demanda China es sostenida. Y hay optimismo sobre el comportamiento del mercado europeo en la medida que avance la vacunación contra el covid-19 y se refleje en un aumento del consumo.

“Eso hace suponer que vamos a tener una demanda firme en este otoño por delante y un segundo semestre que para mi va a ser muy fuerte”, remarcó Basso.

El mercado de reposición, en general, se muestra fluido en la comercialización. En alguna categoría se registran dificultades para “juntar las puntas” en cuanto a precios. Hay diferencias marcadas en la condición corporal del los animales por zonas, dependiendo de cómo afectó la falta de lluvias.

Los negocios cortos son los más demandados, como la vaca de invernada, novillo formado y terneradas para puentes verdes, señaló Joaquín Falcón, integrante de Escritorio Romualdo Rodríguez y de la directiva de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

En lanares, ingresando en el período de poszafra, hay menor volumen de oferta y demanda industrial sostenida, absorbiendo todas las categorías. Los negocios, de acuerdo a la disponibilidad de carga, se concretan unos centavos por encima de la referencia de ACG, que el lunes marcó un promedio de US$ 3,30 para el cordero liviano; US$ 3,33 para el cordero pesado; US$ 3,29 para los borregos; US$ 3,23 para los capones; y US$ 3,18 en el caso de las ovejas.

Novillo al alza en Brasil

El mercado del ganado gordo sigue firme en Brasil, determinado por la escasa oferta de vacunos prontos para faena. “Con la semana más corta y la dificultad de comprar ganado, es posible que se registre mayor agresividad en la compra en el regreso de este feriado”, señaló el analista de Safras & Mercado Fernando Henrique Iglesias.

Esta semana el novillo gordo alcanzó un máximo histórico en reales en San Pablo, tocando los R$ 320 por arroba de 15 kilos (US$ 3,72 por kilo).

Se espera que el escenario en el país vecino siga siendo de oferta muy ajustada durante abril.

Juan Samuelle

Ganado vacuno de la raza Aberdeen Angus.