Una voz distinta y original que remueve la literatura nacional con sus "raras"

Quizás porque es ingeniera a María Gueçaimburu no le cuesta nada imaginar. En muchos relatos de este libro ecléctico, que ganó el primer premio (compartido) del concurso Narradores de la Banda Oriental 2018, la autora hace gala de una inventiva envidiable, que le permite presentar situaciones imposibles gracias a un conjunto de personajes que escapan claramente de lo normal y que bien podrían definirse como mutantes.

Pero el mérito no está allí (en la mujer que es capaz de convertirse en agua, en la que se estira de forma inusitada cual hombre elástico o en la que tiene dos cabezas), sino en la forma en que esos personajes de ciencia ficción revelan todo un crisol de sentimientos netamente humanos, exponen sus debilidades y se enfrentan a un mundo hostil cada día.

Hacer creíble lo increíble o mejor aún, que al lector no le importe el disparate y se apasione con la historia, no está al alcance de cualquiera. Los seis primeros relatos del libro, que está dividido en tres partes bien nítidas, siguen esa pauta fantástica. La segunda parte reúne relatos de corte realista que indagan en la historia familiar de una mujer que es varias al mismo tiempo y la tercera se ocupa, en tres relatos, de las casas familiares que habitó ese mismo personaje o no, todo es posible.

Del primer conjunto sobresale La Falsi, quizá el mejor cuento del libro, una maravilla sobre los celos, la envidia y el amor, a partir de la existencia de una mujer que tiene dos cabezas y un solo cuerpo. Mientras la hermana “completa”, tiene su cuerpo y su cabeza perfecta adornada con un bello rostro, la otra es simplemente una cabeza pensante que nace del cuello de la otra.

Desde como la “perfecta” intenta disimular su segunda cabeza con capuchas y evitando ponerse de perfil siempre, hasta las sensaciones que experimenta la cabeza solitaria cada vez que su hermana tiene sexo con algún amante de turno, pasando por la mágica noche donde un muchacho charla con ella después de que la otra se duerme, todo es de una potencia literaria soberbia. Un caso de siamesas, freudiano, que es un deleite.

De la segunda parte sobresale Mamá se parecía a Jackie Kennedy, una estampa familiar estupenda con el trasfondo del Alzheimer como protagonista, que indaga en los misterios de la herencia o en la profunda simbiosis que supone una familia unida, donde así como lo bueno se contagia también lo malo o las obsesiones. “Pero por más firmes que sean mis propósitos, cuando mamá me llama para que busque en mi casa algo que se perdió en la de ella, le hago caso; nunca se sabe”, escribe.

Los tres relatos de la última parte son buenos de principio a fin. La casa de mi abuela es un fresco en blanco y negro de varios personajes pintorescos incluidas varias vecinas con sus respectivos dramas, donde el nacimiento de un niño anula el pasado de todos.

No habría vida en la Luna ni en Marte, destaca por su realismo ácido, al presentar a una mujer que se ocupa de la venta de la casa de su suegra muerta, mientras supera que su marido la haya abandonado quince días después de ese fallecimiento, justo cuando por fin, piensa ella, quedarían solos para disfrutar de la vida en pareja.

Cierra el libro La casa rosada, relato ambientado en un país desconocido pero tropical y con selva, donde una numerosa familia intenta vivir, a pesar de las múltiples dificultades, en una gran casona alquilada. Cuando se empiezan a expropiar y derribar las casas vecinas, la familia es invadida por toda clase de animales.

Relatos breves e intensos, por momentos mágicos y de ensueño, componen este buen libro de María Gueçaimburu, que con una prosa cuidada pero nada edulcorada y una tendencia a sugerir más que a decir, se revela como una voz distinta y original.

Raras

De: María Gueçaimburu

Ediciones de la Banda Oriental

139 páginas

Precio: $ 460