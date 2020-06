Uriarte ve oportunidad para reposicionarse en China tras freno por nuevos casos de covid-19

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, reconoció un cierto enlentecimiento en la corriente comercial con China a partir de los controles que comenzarán a funcionar en el país asiático el próximo lunes para prevenir el avance del covid-19. Sin embargo, se mostró optimista en que el país pueda aprovechar ese barreara coyuntural para posicionarse de mejor manera a futuro.

Después del rebrote detectado en mercado mayorista Xinfadi en la ciudad de Pekín, el gobierno chino decidió aumentar los controles para el ingreso de alimentos al país, lo que para Uriarte e industriales va a generar costos extras.

Con respecto a la renegociación o cancelación de contratos y las dificultades generadas, Uriarte planteó de todos modos una posición optimista al entender que el estatus sanitario de Uruguay puede ser una oportunidad y una ventaja competitiva.

Sobre este punto, el ministro evidenció la estrategia que está llevando adelante el gobierno uruguayo ante las inminentes inspecciones provistas por las autoridades chinas- particularmente las aduaneras-, que es la de apelar al control sobre la pandemia que tiene Uruguay.

“Lo que hoy está pasando es una dificultad pero puede transformarse para Uruguay en una ventaja que nos diferencie de otros competidores. No es menor ese tema. No la comparamos con la situación que se dio a principios de año. A pesar de que la actividad comercial pueda resentirse, pero si no hay un rebrote del covid-19 en el mundo deberíamos esperar una mayor demanda de nuestros productos para el segundo semestre”, aseguró el secretario de Estado en Valor Agregado de radio Carve.

Uriarte dijo que hay unos 2 mil contenedores uruguayos en camino o en trámite rumbo al destino asiático, dentro de los que se destacan 32 mil toneladas de carne bovina por un monto aproximado de US$ 200 millones.

Según datos de Aduana, Uruguay exportó carne enfriada y congelada en lo que va del año a China por US$ 308 millones, logrando su punto más alto en marzo cuando alcanzó los US$ 73,6 millones. En enero y febrero las ventas hacia ese país fueron por menos de US$ 50 millones, mientras que durante abril y mayo rondaron los US$ 60 millones cada mes.

En relación a los competidores, Uriarte destacó principalmente la situación sanitaria en Brasil, que además ofrece al país asiático mejores precios y en los últimos meses ha llegado a niveles históricos de exportación de carne hacia China.

En esta línea, el broker de carne uruguayo que reside en China, Daniel Castiglioni, dijo en el mismo programa radial que mientras en los últimos años Argentina y Brasil han aumentado sus ventas en volúmenes hacia China, Uruguay ha caído.

Considerando este hecho que avala su hipótesis, el ministro destacó las gestiones que se están haciendo desde su cartera con los diplomáticos uruguayos, para que se garantice la “inocuidad” de los alimentos nacionales.

“Consideramos que Uruguay tiene cosas para ofrecer que muy pocos de los que suministran a China alimentos pueden ofrecer”, señaló, en referencia al buen manejo del covid-19 que se ha hecho en Uruguay.

Uriarte, además, insistió en que en la industria frigorífica nacional no se ha dado ningún caso, “y menos en la cadena exportadora”.