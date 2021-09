Uruguay-Bolivia: ¡A no confiarse! Que el impulso de Bolivia no se transforme en el freno de Ecuador

A lo largo de la historia moderna de las Eliminatorias mundialistas, aunque el día previo al partido Tabárez había advertido sobre los riesgos que podían existir para ganar, los encuentros ante Bolivia se transformaron en el elixir de la selección. Este domingo en el Campeón del Siglo no fue la excepción. Uruguay jugó como quiso, marcó los tiempos de partido, estableció el ritmo del fútbol, goleó, estrenó jugadores en la selección, también goleadores, recuperó a Brian Rodríguez, confirmó el valor que tiene De Arrascaeta en este equipo y firmó una victoria 4-2 que le permite conseguir tres de los seis puntos que debe ganar de local en esta triple fecha de setiembre.

Con estas tres unidades, Uruguay se despegó en el cuarto lugar de la tabla de posiciones y llegó a 12 puntos. Aprovechó los empates (Ecuador 0-Chile 0 y Paraguay 1-Colombia 1) de los equipos que venían apretados en el medio de la tabla, quedó a un punto del tercero (Ecuador, con 13) y le sacó dos unidades al quinto (Colombia, con 10).

Así están las posiciones:

Equipo Pts J G E P GF GC Brasil 21 7 6 0 0 17 2 Argentina 15 7 4 3 0 12 6 Ecuador 13 8 4 1 3 16 10 Uruguay 12 8 3 3 2 12 10 Colombia 10 8 2 4 2 13 15 Paraguay 8 8 1 5 2 7 10 Chile 7 8 1 4 3 8 9 Bolivia 6 8 1 3 4 12 19 Perú 5 7 1 2 4 7 16 Venezuela 4 7 1 1 5 4 12

Esos dos puntos no son mucho porque los neutraliza cualquier triunfo, pero en una zona media de la tabla donde el empate es la moneda de cambio de los equipos, significa una distancia importante.

Brian Rodríguez volvió con su mejor versión

Esta victoria tiene para la selección diferentes niveles de lectura e interpretación, después que en Lima, el jueves, se reencontró con un juego que invitó a generar buenas expectativas sobre esta nueva selección que Tabárez comienza a conducir en medio de la renovación constante.

Más allá de la caja de resonancias que le dio al triunfo el regreso del público, en lo futbolístico aportó poco más de lo que se podía esperar de un rival al que Uruguay suele golear en Eliminatorias. No obstante, infló el ánimo de un equipo que necesitaba algo como lo de este domingo para sentirse mejor, después de cinco partidos sin ganar y de haber ganado tres puntos en los últimos 12 disputados.

Uruguay jugó un muy buen partido en el CDS, y aquí es donde hay que desglosar en niveles el desempeñó de la selección.

De acuerdo al rival, hizo un buen partido, pero no fue extraordinario.

Álvarez Martínez: nace un goleador en la celeste

Lo más valioso que logró fue que sigue confirmando lo que viene mostrando con su línea de volantes. Valverde, Vecino y Bentancur se transforman en el motor de este equipo. Se repite partido tras partido y se empieza a afinar ese funcionamiento. Además, este domingo se sumó la velocidad de Brian Rodríguez, que reflejó en el campo que está recuperando lo que en 2019 mostró en su estreno con la celeste, tras un 2020-2021 para el olvido y, lo más importante, ganó lo mejor de ese jugador diferente que tiene este equipo: Giorgian de Arrascaeta. Un futbolista de élite, que es figura en Brasil.

Además, este domingo adosó el plus del debut de Agustín Álvarez Martínez, un goleador que, como Luis Suárez, parece destinado a recorrer un buen camino en el fútbol.

También vivió el estreno de Manuel Ugarte, Mauro Arambarri sumó minutos, y confirmó que Maxi Gómez y Jonathan Rodríguez dejaron pasar la oportunidad de la titularidad en junio, julio y terminaron de cederla en este triple fecha de setiembre.

Uruguay jugó ante Bolivia al ritmo que quiso. Era el partido que se esperaba, a pesar de las alarmas que encendió el entrenador. Los pases profundos de Valverde y Bentancur para la velocidad de Brian Rodríguez, resultaron demasiado para la defensa boliviana, que claudicó en el primer cuarto de hora. Uruguay generó ocho situaciones de gol en el primer tiempo y convirtió dos.

El déficit estuvo en los errores defensivos, el descuido de Vecino y Godín en el primer gol de Bolivia, y el penal de Nández. Esas dos fallas, productos de bajar la intensidad en el juego, la confianza y la desconcentración, generaron los dos goles de Martins.

Martins le complicó la noche a Godín

Por esa razón, este partido dejó certezas, y también enseñanzas para el equipo de Tabárez y avisos: 1) el rendimiento superlativo del mediocampo, y el interrogante sobre la situación sanitaria Bentancur, el mejor este domingo, de si llega al jueves, porque sin el de la Juventus ese mediocampo no rinde de la misma forma; 2) el momento de Brian Rodríguez, que con su velocidad es capaz de generar lo que el equipo necesita para romper defensas; 3) el juego de De Arrascaeta, como en sus mejores noches en Flamengo, con libertad para andar a las espaldas del 9, y pisa el área con aspiraciones de llegar al gol; 4) descubrió en Álvarez Martínez, quien la próxima semana recién cumplirá su primer año en el fútbol profesional, el goleador que está necesitando y la forma en que sube a pivotear para abrir el juego invita a esperar lo mejor de la dupla que conforma con Brian Rodríguez, o el terceto que completa con De Arrascaeta; 5) de todas formas, también hay algo que tiene que ajustar porque a este Uruguay le está faltando una actitud defensiva más agresiva para cuidar la línea futbolística, porque Ecuador no será Bolivia y puede transformarse en una trampa mortal para ese bloque final si Tabárez no ajusta esos detalles.

Ganó bien Uruguay. Aprontó en buena forma para cerrar la triple fecha de setiembre sin sus goleadores históricos, Suárez y Cavani, y Darwin Núñez, pero nada más que eso. Ecuador no será Bolivia. Ecuador suele darle problemas a Uruguay y defiende el tercer lugar en la tabla. La celeste necesita algo más de intensidad, diferente a la que se vio este domingo, y agresividad para imponer su juego. Eso está en etapa de formación en este equipo, pero Tabárez tendrá que acelerar el proceso porque el jueves ante Ecuador en el Campeón del Siglo no tiene margen para dejar puntos, ya que cualquier descuento que le hagan a las tres unidades del triunfo será un contrapeso que pone en riesgo la clasificación directa.

No es momento para confiarse, porque en ese círculo perverso el impulso de Bolivia se puede transformar en el freno de Ecuador, como ya le ocurrió a Uruguay en las Eliminatorias para 2010 y 2014.

Eliminatorias Bolivia Ecuador 2006 5-0 1-0 2010 5-0 0-0 2014 4-2 1-1 2018 4-2 2-1 2022 4-2

*Se toman los resultados de Uruguay en el Estadio Centenario

