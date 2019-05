Uruguay pasa la página: el fin del ciclo de Maxi Pereira, Cebolla y Sánchez

Trece años. Tres Mundiales. Cuatro ediciones de la Copa América. Más de un centenar de futbolistas. Unos van otros vienen. Ciclos que se cumplen. Y nuevos jugadores que vienen a ocupar espacios.

Todo transcurrió dentro de un marco de normalidad. Fluye solo. Los jugadores no suelen convocar a una conferencia para anunciar su salida de la selección. Tampoco es común que lo hagan público. Acaso el único caso que se recuerda es el de Diego Forlán, cuando jugaba en Cerezo Osaka. Tenía su razón de ser: había sido coronado como el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010.

El resto lo toma con naturalidad. Con el mismo silencio con el que llegaron. Así se van de la selección tres hombres que dejaron su huella como Maximiliano Pereira, Cristian Rodríguez y Carlos Sánchez.

La nueva convocatoria de Óscar Tabárez para la Copa América de Brasil 2019 permite corroborar el cierre del ciclo de Maxi, el Cebolla y Sánchez a pesar de que los tres están en plena actividad en sus equipos.

Habitualmente estos ciclos se cumplen al cierre de cada Mundial. Pasó luego del Mundial de 2014 que dejaron de ser convocados tres referentes del plantel como el capitán Diego Lugano, Diego Forlán y Diego Pérez.

Cuatro años después pasa lo mismo con Maxi Pereira, Cebolla Rodríguez y Carlos Sánchez.

Para tener referencia exacta de la calidad de los jugadores que dan paso a las nuevas generaciones, hay que recordar que hace unos años el técnico Tabárez expresó que Maxi Pereira formaba parte del ADN de la selección.

El Cebolla fue un jugador referente en varios pasajes del proceso. Se generaron debates cada vez que faltó porque el equipo no tenía un jugador de sus características por banda izquierda.

Al tiempo que Sánchez, que llegó en el final de su carrera a la selección, se transformó en el mejor ejecutante de las acciones de pelota quieta después del alejamiento de Forlán.

Maxi, referente silencioso

Maxi Pereira llegó a la selección antes de que se iniciara el ciclo de Tabárez, en 2006. El primero que lo convocó fue Jorge Fossati, en 2005. El Mono, como se lo conoce de su etapa en Defensor, dijo en AUFTV no olvidar aquel debut ante México: “Tenía unos nervios que parecía un niño de 15 años. Jugué con jugadores con mucha experiencia, me acuerdo del Loco Abreu que fue a ese viaje”.

Con la nominación del nuevo cuerpo técnico, Maxi pasó a ser nombre fijo en cada convocatoria al punto tal de convertirse en el jugador con más partidos en la historia, superado luego por Diego Godín.

Entre sus momentos más recordados están el Mundial de Sudáfrica 2010. “Algo que no voy a olvidar jamás. El Mundial de Sudáfrica fue lo máximo que viví como jugador. Compartir eso con mis hermanos, mi señora, mi hija, fueron momentos únicos”, expresó Maxi en el canal de la AUF.

Luego llegó la coronación en la Copa América de Argentina 2011. Y una nueva clasificación a un Mundial, Brasil 2014.

El partido debut de aquel torneo, en Mendoza, Maxi no pudo con la impotencia de ir perdiendo con Costa Rica y pegó una golpe que le valió la roja directa.

Tabárez probó con una alternativa que, incluso hoy, cinco años después, sigue dando réditos como fue poner a Martín Cáceres por derecha.

Y lentamente, sin mediar muchas palabras, se fue produciendo el proceso de recambio. Maxi fue a Rusia pero sabía que las posibilidades de jugar eran pocas. En una de sus últimas conferencias de prensa, Maxi avizoraba su salida de la selección.

En Rusia 2018 declaró: “Me siento un privilegiado por los años que llevo en la selección y tantas cosas que he vivido. Los momentos son diferentes y en este Mundial me toca no estar jugando y vivirlo desde otra manera en el sentido futbolístico, pero también de otra manera desde afuera, con mi familia. Se viven cosas diferentes y he aprendido mucho. Hemos pasado por todos los momentos, como las Eliminatorias, que son muy duras”.

Consultado puntualmente sobre si el Mundial marcaba su retiro de la selección, reflexionó: “Lo vengo pensando hace tiempo y siento que vienen jugadores jóvenes. Uno tiene que entender esas cosas. Lo estoy pensando. Todavía no tomé una decisión, pero puede que sí”.

Costó que aparecieran jugadores por ese sector. Pero el tiempo actual marca que Uruguay dispone para el lateral derecho de jóvenes como Giovanni González y Mathías Suárez, pese a que este último quedó fuera en el último corte de la lista de la Copa América, además del aporte de Martín Cáceres.

Las idas y vuelta del Cebolla

Otro de los hombres que dio paso a las nuevas generaciones en la selección es Cristian Rodríguez.

El Cebolla es otro hombre centenario con la celeste (110 partidos) con la que tuvo idas y vueltas que pasaron por no citarlo por un conflicto hasta la trompada al argentino Heinze que lo marginó de la lista de Sudáfrica 2010.

En el proceso eliminatorio para el Mundial de Alemania 2006 el Cebolla se vio envuelto en un conflicto de intereses entre su club Peñarol y el contratista Francisco Casal. El tema se saldó con la salida de ambos jugadores al París Saint Germain y la declaración en rebeldía por parte de los aurinegros.

La situación llegó al técnico de entonces de la selección, Jorge Fossati, a comunicarle que no lo podía convocar.

Pasado el tiempo volvió. Jugó la Copa América de 2007 y formó parte del proceso actual. Faltó al Mundial de 2010 por una sanción, y otra vez volvió a empezar. La Copa América de 2011 le otorgó revancha y volvió para coronarse campeón.

En los últimos años, luego de su salida de Atlético Madrid en la temporada 2014/2015, inició un peregrinaje que le comenzó a pasar factura. Parma, Gremio, Independiente fueron pasajes tormentosos donde las lesiones le impidieron tener continuidad. En su vuelta a Peñarol, en 2017, encontró lo que buscaba.

El Mundial de Rusia significó su despedida. El Cebolla dejó en claro las sensaciones que le produjo defender a la celeste en un video del canal oficial de la AUF: “Para mí la selección, el complejo, las canchas y la camiseta celeste, son como mi casa. Vi cómo hacían el Complejo, los primeros pasos, es algo que no se da todos los días que un joven pueda vestir la camiseta de su país. Fue un orgullo poder cantar el himno”.

Los 38 partidos de Sánchez

El caso de Carlos Sánchez se puede tildar de único. El jugador fue citado sin haber formado parte del proceso en las selecciones juveniles.

Llegó a la selección a falta de un mes para cumplir 30 años. No lo esperaba. Debutó un 13 de noviembre de 2014 en un amistoso con Costa Rica en el Centenario. “No lo esperaba con la edad que tenía”, dijo Sánchez.

En ese juego hizo algo que lo caracterizaría a largo de su paso por la selección, brindó una asistencia. Habilitó a Edinson Cavani y fue desequilibrante por su banda.

Al final del juego declaró: “Estar en este plantel ya me hace un hombre feliz. En el himno se me cayó una lágrima porque se me vinieron muchas cosas a la cabeza de un momento a otro. Estoy cumpliendo un sueño. Soy una persona privilegiada”.

No era para menos. Su historia habla de superación.

“Mi padre nos echó de la casa junto a mi madre y mis cuatro hermanos. Nos dejó en la calle, así de simple. Nunca se lo perdoné. Por suerte mi tío, el hermano de mi mamá, nos hizo un lugar en su casa, y ahí fuimos a acomodarnos apretados con él. Se vivía medio incómodo, pero siempre dio una mano para todo”, contó a la revista El Gráfico.

En aquella nota de octubre de de 2011, Sánchez agregó que se llegó a acostar a dormir tomando un vaso de leche en polvo diluida en agua y un trozo de pan.

Sin Forlán en el grupo, Sánchez tomó la posta en la ejecución de las acciones de balón detenido. El equipo sacó provecho de su pegada al punto de convertirlo en el mejor jugador en meter pases de gol.

El cuerpo técnico no habla con los jugadores que dejan de citar. El corte de produce de manera natural. En la última entrevista con Referí, el 2 de marzo, el técnico dejó en claro su pensamiento.

“Esta selección tiene 13 años. Solo en el sector del mediocampo no cumplen ese ciclo. El fútbol moderno se juega a un nivel de intensidad donde hay que tener mucho ida y vuelta y ser resistente a las acciones veloces. En estos últimos partidos que hemos tenido, que hemos perdido, probé de todas maneras a estos jugadores nuevos que están en la selección. Ahora ya tengo mi banco de información. De eso se trata. ¿Lleva su tiempo? Sí. Pero nosotros trabajamos para mejorar la parte de la información, lo conceptual y tratar de buscar las soluciones, y al momento de competir, ahora en la Copa América, vamos a ver si logramos esas mejorías pero no pasa por lo que uno sepa de fútbol o por tener determinado estilo de juego. Yo no salgo a hablar de esas cosas. Me cuido mucho de hablar de otros equipos porque tienen otros entrenadores. Yo no lo hago. Ni siquiera cuando me vienen a preguntar: como vi a la sub 20. La gran tarjeta de presentación de cualquier entrenador es su equipo en la cancha”.

Maximiliano Pereira

Fecha de nacimiento: 8 de junio de 1984

Edad: 34 años

Debut en la selección: 26 de octubre de 2005

Partidos: 125

Goles: 3

Última citación: Mundial Rusia 2018

Sucesores: Guillermo Varela, Martín Cáceres, Mathías Suárez y Giovanni González

Cristian Rodríguez

Fecha de nacimiento: 30 de setiembre de 1985

Edad: 33

Debut en la selección: 15 de octubre de 2003

Partidos: 110

Goles: 11

Última citación: Mundial de Rusia 2018

Sucesores: Diego Laxalt y Marcelo Saracchi

Carlos Sánchez

Fecha de nacimiento: 2 de diciembre de 1984

Edad: 34

Debut en la selección: 13 noviembre de 2014

Partidos: 38

Goles: 1

Última citación: Noviembre 2018 amistosos con Brasil y Francia

Sucesores: Nahitan Nandez, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur