Vacunación: mayores de 70 años no autoválidos pueden solicitar a las mutualistas que los trasladen para inocularse

Las personas mayores de 70 años que no sean autoválidas y, por lo tanto, no puedan trasladarse por sus propios medios a un vacunatorio, podrán solicitarle a su prestador de salud el traslado a un vacunatorio una vez que se hayan agendado para inocularse.

El traslado será coordinado para el día en que a la persona le tocó su turno por la agenda.

Consultado al respecto en Twitter, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, explicó que "en principio" esta solución es la que el Ministerio de Salud Pública (MSP) ofrece como alternativa "para dar satisfacción a la demanda" de esas personas.

Prestadorde salud en auto o ambulancia. En principio, es lo que podemos ofrecer, para.dar satisfacción a la.demanda..pues debe haber un servicio de emergencia con médico en el sitio. — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) May 14, 2021

Ante la consulta del usuario, Salinas justificó que la vacunación para personas no autoválidas no se realizará a domicilio porque "debe haber un servicio de emergencia con médico en el sitio" de inoculación.

Las personas no autoválidas mayores de 70 años pueden agendarse y recibirán la confirmación de la vacunación con las dosis de Pfizer.

Si residen en Montevideo, al anotarse deben elegir el vacunatorio ubicado en la Rural del Prado que comienza a funcionar este martes y está destinado para esa población.

"Las personas interesadas en inocularse en este vacunatorio, deberán elegirlo entre las opciones de zonas que se despliegan en la agenda del MSP al momento de introducir sus datos", señaló el comunicado del MSP que anunció la apertura de ese centro de atención y agregó que "aquellos que ya estén en agenda pero prefieran este vacunatorio, deberán cancelar su opción previa y elegir este punto".

El presidente de la Coordinadora Nacional de Asistencia Médica Colectiva (Conaiamc) que nuclea a mutualistas de todo el país, Carlos Cardoso, dijo a El Observador que esas personas pueden pedir el traslado hacia ese vacunatorio y en caso de residir en el interior también serán trasladados a la localidad que corresponda según el departamento donde residen.

Desde el MSP explicaron que si la persona no es autoválida pero tiene menos de 70 años deberá recibir Sinovac y en ese caso, podrá elegir el vacunatorio ubicado en el aeropuerto de Carrasco, al que se puede acceder en vehículo particular sin necesidad de que la persona se movilice, pero en ese caso los prestadores de salud no realizan el traslado.

Hasta ahora las vacunas de Pfizer están destinadas para la población mayor de 70 años, las personas con comorbilidades –como cardiopatías, obesidad y pacientes oncológicos– y para las embarazadas. Al agendarse, el sistema cruza los datos de la persona con el listado que los prestadores le envían al MSP con los datos de esos pacientes y los prioriza para que reciban esas dosis.