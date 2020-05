Vacunos procedentes de corrales impulsaron la actividad frigorífica

Cierra una semana con los valores equilibrados en el mercado ganadero, aunque con una industria que mantiene su intención de baja de precios. Y llegaron lluvias que eran muy esperadas, pero persisten problemas en aguadas en zonas del sur del país.

Aparece algo más de oferta de ganado, aunque no en grandes volúmenes. La faena fue alta, impulsada por los ganados de corral. Algunos productores han acelerado su decisión de venta en busca de ajustar cargas antes de que se instalen las bajas temperaturas y lleguen las heladas.

Hay poco interés industrial por el novillo especial de exportación, mientras se mantienen las dificultades de colocación en Europa y se demora la llegada de las cuadrillas kosher.

Novillo: llega a US$ 3,20

Se registra disparidad de valores entre plantas. Por los mejores novillos las cotizaciones van entre US$ 3,15 y US$ 3,20 por kilo en cuarta balanza, con presión a la baja, señaló Pablo Sánchez, integrante de Escritorio Walter Hugo Abelenda.

Se mantiene la preferencia por la vaca gorda –destinada principalmente al mercado chino– y vaquillonas y novillos destinados al abasto. Los negocios por la vaca gorda buena se mueven entre US$ 3,05 y US$ 3,10, en todos los casos con los frigoríficos pretendiendo un ajuste de valores. Se reduce la brecha de precios entre novillo y vaca, que alcanza sus mínimos desde que hay registros.

Los ganados con destino al abasto, por otro carril, mantienen la firmeza de precios, con vaquillonas especiales entre US$ 3,20 y US$ 3,25.

Faena: 47.666 cabezas

A pesar de la escasa oferta de ganados de campo, la faena dio un salto la semana pasada y alcanzó su mayor volumen en 2020. La participación de ganado de corral ha sido clave en la actividad industrial y quita presión de compra sobre los ganados de pasto.

En la semana cerrada el 16 de mayo se faenaron 47.666 cabezas, 12% más que las 42.390 de la semana previa, pero un 7% menos que las 51.228 cabezas de igual semana del año pasado.

La faena de vaquillonas fue la que más aumentó, traccionada por el mercado interno. Se faenaron 6.413 cabezas, un 41% más que la semana anterior y 22% más que en igual semana de 2019.

El mercado de reposición registró un moderado ajuste de precios que dinamizó algo más la concreción de negocios particulares, aunque la mayoría de las ventas se han concretado en remates por pantalla. Hay interés en todas las categorías. En algunas zonas se mira con atención la disponibilidad de alimento en las puertas del invierno, con verdeos y praderas que vienen muy demorados.

En cinco días de ventas Plaza Rural colocó el 88% de la oferta: 29.775 vacunos de un total de 34.680 en su 220º remate en conjunto con Plaza Angus. El ternero registró un ajuste a la baja de 5%, con un promedio de US$ 2,20 por kilo en pie, 11 centavos o 5% menos que los US$ 2,31 del remate anterior y cuatro centavos menos que los US$ 2,24 del mismo mes del año pasado.

En la medida que el clima sea benevolente y no se genere un aumento abrupto de la oferta, se espera cierta estabilidad de valores en los próximos días en el mercado del ganado gordo.

En ovinos se concretan pocos negocios y la oferta sigue siendo mínima, con leve ajuste en los valores. El cordero pesado cotiza en el eje de US$ 3,54, los corderos livianos US$ 3,45, los borregos US$ 3,45, los capones US$ 3,13 y las ovejas entorno a US$ 3.

Nueva normalidad

El precio de exportación de la carne vacuna se mueve en un nuevo equilibrio, entorno a US$ 3.700 por tonelada. En la semana cerrada el 16 de mayo el precio promedio fue US$ 3.767 de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC), un valor muy similar al de la semana previa.

En el acumulado anual el promedio por tonelada exportada su ubica en US$ 3.939, aún 11% por encima de los US$ 3.549 de igual período del año pasado. Una brecha que se explica por los altos precios registrados a comienzos de este año.

En el caso de la carne ovina también se ha consolidado un ajuste respecto a los altos valores de fines del año pasado. El valor semanal fue de US$ 3.997 por tonelada al 16 de mayo. En lo que va del año muestra un promedio de US$ 4.446, un 4,6% por encima de los US$ 4.251 en mismo período de 2019.