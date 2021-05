Valdez logró agilidad en su pantalla y un “rematazo” con el Modelo Club

Valdez y Cía realizó la 22ª edición del remate virtual de ValdezTV y logró un buen nivel de colocación en una venta que fue “ágil y muy buena”, explicó a El Observador Ricardo Pigurina, gerente comercial de la firma. El remate se realizó en el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, en Tacuarembó.

Se destacó la invernada

La fila de ganado de invernada “anduvo muy bien” en esta fecha, destacó Pigurina, quien comentó que en el remate virtual se dio una colocación ágil para las categorías de ternero y vaca, y que la vaca preñada y la pieza de cría “anduvieron muy, pero muy bien”.

La categoría de sobreaño fue “la que dio un poquito más de trabajo, pero se colocó todo y muy bien”, añadió.

Modelo Club: un “rematazo”

Tras la venta de ValdezTV, el escritorio realizó, en el mismo lugar, el 6º remate “Modelo Club”, con una destacada oferta de vacunos.

Pigurina resaltó que esta actividad “fue un bombazo, un remate rápido en el que se obtuvieron muy buenos valores y en el que hubo mucha demanda. Fue un rematazo”. Y sostuvo que los clientes “premiaron la calidad de lo que había en la oferta"

Valdez y Cía se dispersaron 1.000 Angus.

Valores reflejaron la calidad

Por su parte, Rodrigo Fernández Abella, director de la cabaña Frigorífico Modelo SA, comentó que los valores obtenidos reflejaron la calidad de la oferta.

Según dijo, el destaque más grande en este remate fueron las terneras que promediaron US$ 390. “Si las pasamos al kilo tuvieron un valor de US$ 2,90 y ese es un valor muy alto”, dijo, y resaltó que las piezas de cría con un promedio de US$ 444 y los vientres preñados a US$ 777 lograron valores también “muy altos”.

Indicó que año a año crece la cantidad de clientes que compran para trabajar en la cría de la raza y que en esta oportunidad hubo buena demanda de argentinos que desembarcaron en Uruguay y quieren iniciarse en el Angus. “Esos dos factores hicieron a la puja en los valores”, comentó.

Vuelve en primavera

Por otro lado, el cabañero anunció que la próxima venta de Modelo Club se hará el 15 de octubre, en el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, de forma presencial y con los ganados a la vista.