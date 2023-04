Valentín Soca rompió un récord nacional de 25 años y largó la bronca por la falta de apoyo

El atleta uruguayo Valentín Soca sacudió al atletismo uruguayo el pasado viernes 31 de marzo al romper el récord nacional de los 10.000 metros, una de las distancias más duras en la pista, lo que en parte puede explicar por qué había estado 25 años sin batir.

La marca la tenía olímpico Néstor García, cuando corrió la distancia en 28:53.36 el 21 de mayo de 1998 en el Campeonato Nacional de Brasil en San Leopoldo.

Soca hizo marca para récord nacional el pasado viernes con un registro de 28:34.34 corriendo en el tradicional Stanford Invitation de Stanford, Estados Unidos, país al que se fue a competir este año.

El corredor riverense había logrado dos medallas el año pasado en el Campeonato Sudamericano sub 23 de Cascavel, Brasil, en el que fue subcampeón de los 5.000 metros y medalla de bronce en los 10.000 metros.

Sus buenos desempeños lo llevaron Estados Unidos, a estudiar y competir, y a mediados de marzo corrió por primera vez en ese país y marcó un tiempo de 29:32. “Marca mínima para el Sudamericano de Mayores. Récord nacional sub 23. Top 10 histórico de mi universidad. Muy contento porque es mi primera carrera y por mejorar por más de un minuto mi marca personal, porque todos los días trabajo para superarme”, comentó en sus redes en ese momento.

Las felicitaciones y las críticas de Soca

Este fin de semana Soca fue felicitado por la Confederación Atlética del Uruguay (CAU) por su logro.

“Felicitamos al atleta Valentín Soca, que este 31/3 en Stanford,USA, en el tradicional Stanford Invitation, estableció marca para Récord Nacional en 10.000m, con un registro de 28.34.34 Superando la establecida por el olímpico Néstor García hace 25 años”, indicaron en sus redes.

Pese a su marca, Soca fue duro en sus redes cuestionando la falta de apoyo de las autoridades.

“Récord Nacional Absoluto en 10.000 mts (28:34)”, escribió. “Mucha impotencia guardada por la falta de apoyo por parte de las autoridades de mi país”.

“Gracias a Dios seguimos por buen camino y mejorando día a día. Lo único que espero que se valore más el trabajo que vengo haciendo, claramente tengo una buena proyección y es más que obvio que me merezco el apoyo de las autoridades pertinentes”, agregó.

“Cansado de que se me trate con menosprecio y que ni siquiera me brinden la información para gestionar el apoyo. Cansado de que no se me valore y de tener que hacer descargos públicos todo el tiempo”, agregó el atleta oriundo de Vichadero, Rivera.