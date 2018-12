Valor de la carne exportada fue 73% superior al de hace 10 años

Las exportaciones de carne de Uruguay crecieron tanto en volumen como en valor durante el último ejercicio ganadero (EG) –en términos corrientes el valor exportado en los últimos 12 meses fue 73% superior al de hace 10 años–, no obstante para 2019 se avizora una caída.

Esa es una de las conclusiones a las que arribó José Bervejillo, técnico de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), quien elaboró el trabajo Comportamiento del sector carne vacuna, que integra el Anuario 2018, de próxima publicación, al que accedió El Observador.

Señaló que las exportaciones de carne vacuna subieron casi un 6% en noviembre-octubre de 2017/18 respecto a igual período del año anterior, de US$ 1.548 millones a US$ 1.638 millones. Ese crecimiento se dio por un aumento de 1,2% del volumen, que pasó de 455 a 460 mil toneladas equivalente carcasa, y un alza de 4,4% del precio FOB, que pasó de US$ 3.406 a US$ 3.560 por tonelada.

En carnes refrigeradas, el 87% del volumen y el 77% del valor están representados por los cortes y carcasas congelados. El precio promedio, para el EG 2017/18, fue de US$ 3.587 por tonelada equivalente carcasa. Los cortes congelados hicieron un promedio de US$ 3.163 por tonelada carcasa mientras que los enfriados lograron un precio medio de US$ 6.399.

China sigue siendo el destino más importante. En el período enero a octubre de 2018 las exportaciones a China dieron cuenta del 42% del valor total, US$ 576 millones, 17% superior a igual período de 2017, mientras que la Unión Europea (UE) representa el 22%, un punto menos que en 2017. En tercer término se ubica el mercado de América del Norte, con 16%. Israel sigue siendo un destino regular de las exportaciones, mientras que el Mercosur ha tendido a reducir su participación. Las importaciones de Rusia de carne uruguaya casi se triplicaron en enero-octubre de 2018 respecto de igual período de 2017.

En el EG 2017/18 la participación de la partida de alta calidad de carne de bovinos terminados a corral representó el 38% del valor total exportado a la UE. El precio medio dentro de la Hilton, como es habitual, es el más alto: en el EG 2017/18 promedió US$ 11.607 por tonelada (peso producto). El precio medio dentro de la cuota 481 fue US$ 9.276 por tonelada. Estos precios son, respectivamente, 2,3% más bajo y 3,7% más alto que en el EG anterior.

Otro dato expuesto es que el consumo mundial de carne vacuna se espera que crezca 1,7% en 2019. Los países con mayor crecimiento serían Estados Unidos (3,7%), India (2,7%), Brasil (2,5%) y China (2,1%). Los que reducirían el consumo, entre los importadores, serían la Unión Europea (-1,5%) y Rusia y Turquía (-1% cada uno).

En otro orden, se indicó que el EG 2017/18 cerró con un volumen de producción casi 4% inferior al del ejercicio anterior. Esta caída se explica por una menor faena (-2,6%), una caída de stocks de 4,2% y un crecimiento explosivo de las exportaciones en pie, equivalente a 83% (450 mil cabezas).

Otras conclusiones

En el trabajo elaborado por José Bervejillo se indicó, además, que la producción doméstica de carne vacuna del año 2018 fue levemente inferior a la de 2017.

La característica principal del año que termina fue la participación de las exportaciones en pie, principalmente con destino Turquía, que tuvo consecuencias directas sobre el stock remanente de novillos.

Las condiciones del verano afectaron negativamente el crecimiento de las pasturas y eso podría tener un efecto sobre los indicadores de eficiencia reproductiva del rodeo de cría.

Los precios del ganado gordo se mantuvieron relativamente altos, así como los de exportación, en comparación con el ciclo anterior, con una relación de reposición que ha jugado a favor de la invernada.

En relación al mercado mundial, Estados Unidos y Brasil han comandado la expansión del comercio y Argentina ha vuelto a ocupar un lugar central. Australia, mientras tanto, continúa enfrentando condiciones climáticas adversas que han jugado en contra de un mayor crecimiento.

