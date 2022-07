Valores del gordo siguen presionados, en un mercado de poca operativa

Prácticamente no hay ganado. Algunas plantas siguen paradas. Y se mantiene la presión bajista sobre los valores para el ganado gordo, que registraron algún ajuste adicional esta semana.

Varios frigoríficos ofrecen US$ 5 por kilo en cuarta balanza para novillos de pasto. Alguna llega hasta US$ 5,10. El ganado por el que se pueden lograr mejores cotizaciones –novillos de mejor terminación, de calidad, bien completos– no aparece. Hubo una retracción fuerte de la oferta con la baja de precios, las últimas lluvias dieron margen a los productores para “aguantar” los ganados. La vaca gorda cotiza en el eje de US$ 4,80.

Los que están dispuestos a vender encuentran cargas rápidas, de una semana a la otra.

La adecuación de precios se ha dado a nivel regional, con un novillo que ha bajado en San Pablo hasta US$ 3,84 por kilo y a US$ 4,52 en Argentina. En esta lógica de ajustes, el uruguayo sigue arriba y resistiendo sobre los US$ 5.

El volumen actividad es determinante. La semana pasada la faena cayó por primera vez en el año por debajo de las 30.000 cabezas. Fue específicamente 29.829 animales, con varias plantas sin faenar, menor actividad por paro y una oferta retraída.

No está claro cómo se moverá el mercado en las próximas dos semanas, previo al inicio de una nueva ventana de faena de ganado de corral para la cuota 481.

La noticia de la semana fue el avance en las gestiones de un tratado de libre comercio con China, que genera optimismo para el sector cárnico.

“Nos da una previsibilidad muy grande hacia adelante en cuanto al nivel de producción”, dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural Juan Bocking, de Bocking Negocios Rurales.

El segundo semestre comienza con una corrección en el mercado internacional. En China aumentan los temores sobre un posible nuevo lockdow en Shanghai, con testeos masivos ante el aumento de casos de una nueva variante de Omicron.

Los ajustes de precios para la carne vacuna son una realidad, con demanda sostenida, pero con presión a la baja. Hay una fuerte competencia de Brasil, Europa está flojo y Estados Unidos tiene con poca actividad.

Sin embargo el dato semanal de precio de exportación sigue mostrando firmeza y resiste sobre los US$ 5.000 por tonelada. El promedio de la última semana fue US$ 5.534, de los más altos que se hayan registrado, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC). Las expectativas a largo plazo en el mercado mundial para la carne vacuna son de solidez.

Esta semana surgió una novedad importante desde Corea del Sur. El gobierno de ese país anunció la exoneración temporal de aranceles de importación de productos como la carne vacuna para moderar la suba en los precios internos. Al menos hasta el último trimestre de este año se eliminará el arancel de importación para alrededor de 100.000 toneladas de carne vacuna. Uruguay ingresa con un arancel de 40% en ese país.

En el mercado de reposición hay cautela en la demanda y ajustes a la baja en los precios. La mayoría de las categorías mostraron correcciones en sus promedios en la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

En lanares hubo un ligero ajuste de valores en un escenario de poca oferta. El cordero se mantiene en el eje de US$ 4,54 por kilo, capones en US$ 4,18, borregos en US$ 4,60 y las ovejas en US$ 4,10.

La faena de ovinos cayó fuerte en la última semana, por debajo de los 10.000 animales por primera vez en lo que va del año. Fueron 9.561 cabezas: el 44% correspondió a corderos, 30% ovejas y alto componente de capones, 20%.

El valor de exportación para la carne ovina bajó casi US$ 850 en la última semana, hasta los US$ 4.861 por tonelada. En lo que va del año el promedio se ubica en US$ 5.216, un aumento de 7,5% respecto a igual periodo de 2021.

La faena vacuna sigue en niveles muy bajos con relación a lo que sucedió durante varios meses hasta la llegada del invierno.