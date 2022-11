¿Valverde o Messi? Por quién hincha Mina Bonino si se enfrentan Uruguay y Argentina en Qatar 2022

La periodista argentina Mina Bonino y esposa del futbolista uruguayo Federico Valverde, habló sobre sus preferencias en el Mundial de Qatar 2022, en caso de que se enfrenten Uruguay y Arentina.

"Si juegan Uruguay vs Argentina, lógicamente ver feliz a mi marido me haría más feliz que ver feliz a Messi, por ejemplo, que no me da nada. Igualmente, si se va Uruguay, me gustaría que al Mundial lo gane Argentina", expresó en el programa Doble Mérito que tiene un canal en YouTube.

Bonino tiene un alto perfil debido a sus diarias publicaciones en redes sociales, donde cuenta aspectos de su vida junto a Federico Valverde y también opina de fútbol, especialmente de River Plate, su club favorito.

Días atrás respondió un tuit de la esposa de Damián Suárez, jugador del Getafe que quedó afuera de la lista del Mundial de Qatar 2022 después de haber participado de los últimos cuatro partidos de Uruguay en las Eliminatorias.