Varios programas de El Espectador dejan de salir al aire

A comienzos de este año El Espectador incorporó al periodista Walter Pernas como responsable de la dirección periodística de la radio. Pernas, además, se encargó de conducir junto a Fabián Werner y Darío Klein el programa informativo y periodístico La Mañana.

Esta mañana los tres periodistas se despidieron de sus oyentes. Werner lo anunció a través de su cuenta de Twitter: “Ya empezó el último programa de @M810AM con @PernasWalter @KleinDario @licmnrodriguez”. Junto a ellos se despidió, también, la comunicadora Natalia Rodríguez que además de participar en algunos segmentos de La Mañana conducía de 6 a 7 horas La 1era Mañana de El Espectador –que ya no se emitirá más– y el informativo de 13 a 14 horas, Índice 810. La periodista dijo al aire que la desvincularon por ser considerada “demasiado descontracturada para la formalidad de El Espectador”.

Fuentes vinculadas a El Espectador informaron que la radio incumplió con el pago de salarios. El sueldo del mes pasado aún no se pagó y ni siquiera se tiene prevista una fecha para cumplir con la remuneración que se adeuda. Esto se suma a un año en el que varias personas vinculadas a la radio (con unipersonales porque casi ninguno es empelado directo de la empresa) se fueron por problemas salariales o relacionados a diferencias con la línea editorial, como explicaron distintas personas a El Observador.

De todas formas, lo que marcó el desenlace de los últimos hechos fue que desde la radio se informó al equipo de La Mañana que el programa se emitiría hasta el 15 de diciembre. “La empresa decidió suprimir el programa y así se lo comunicó a sus responsables", expresó Leonardo Haberkorn quien desde mediados de este año formaba parte del programa como columnista y ahora, al irse el resto del equipo, también deja la radio.

Minutos finales del último programa de @M810AM con @PernasWalter, @fwernerv, @KleinDario y @licmnrodriguez. #Tremendoequipo y placer de compartir con ellos este año



Por 810 AM, 92.5 Urbana FM u online pic.twitter.com/CQvWpZHqh2 — Mónica Lorenzo (@monilorenzo) November 30, 2018

El contrato de La Mañana regía hasta el 31 de diciembre pero desde la dirección de la radio se le dijo al equipo de conductores que el programa se emitiría hasta el 15 de diciembre y luego se levantaría. Ante esto, el equipo liderado por Pernas resolvió salir al aire hasta el último día noviembre. Esto fue en parte, según manifestó Werner a El Observador, para "no seguir acumulando la deuda" dado que aún no recibieron el sueldo del mes de octubre y, a partir del próximo lunes, ya tendrían que cobrar el mes de noviembre. Ese atraso se habría justificado desde la empresa por una "dificultad para conseguir publicidad".

El 2 de noviembre algunos periodistas decidieron no ir a trabajar en señal de protesta ante el atraso salarial. Como este suceso aconteció durante un día feriado, pasó desapercibido.

Por otro lado, Werner dijo que las diferencias se dieron también por cuestiones de "formas de llevar la relación con la dirección de la radio y los periodistas".

"Nunca tuvimos un enfrentamiento directo con la dirección de la radio, no hubo ni intento de censura directa, ni prohibición de hablar de determinados temas. Sí había malestares y sugerencias que dejaban evidente que había ciertas temáticas –que nosotros tratábamos– que a la dirección no le gustaban o no iban en la línea editorial que tiene la radio" aclaró.

Werner dijo que no sabe exactamente qué hubiera pasado si desde El Espectador se les planteaba la renovación del contrato; quizá hubieran pensado "una negociación un poco distinta a la que tenían", pero afirmó que a los tres les gustaba hacer el programa y consideran que El Espectador "es una de las radios más importantes de Uruguay".

En su último programa al aire, Pernas, Werner y Klein se despidieron de la siguiente manera: “La dirección de la radio decidió que hasta acá llegamos, lamentablemente no es posible continuar con esta línea de independencia real y absoluta”.

Entre los puntos que marcaron los conductores estuvo presente la defensa por el periodismo que releva “temas de DDHH” sobre todo, aquellos que son “invisibilizados por el establishment”.

"Lo bueno dura poco"; si soy muy bueno durarás menos... Gracias @KleinDario y @PernasWalter (creo:alumno de mi madre en la 101). Los seguiremos desde @sudestada_uy pero los bichos de radio los aguardamos en el éter con periodismo de calidad... Pierde @M810AM, perdemos los oyentes https://t.co/j2R91nI3mz — Javier Ojeda (@JOjeda48418791) November 30, 2018

Los comunicadores también saludaron a todos sus compañeros con los que compartieron el ciclo, haciendo especial énfasis en la periodista, Nausícaa Palomeque, a quién se refirieron como “una profesional íntegra” y que fue despedida hace unos meses.

"Por más que esto fue sorpresivo en el caso de Nausícaa no había nada que hiciera pensar que podía pasar eso y ellos tampoco dieron una explicación satisfactoria de por qué habían tomado esa decisión", afirmó Werner.

“Quizás nuestras voces retornen al aire en muy poco tiempo. En algún medio en el que podamos volver a ejercer el periodismo libre, profundo, independiente y al mismo tiempo, entretenido”, concluyeron en la emisión de este viernes.

En la tarde de este viernes también se despidieron del aire los conductores de Un mundo cualquiera (14 a 16 horas), Christian Font y Mónica Lorenzo.