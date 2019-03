Vázquez evaluó su gobierno con los mejores índices de los últimos 15 años

El presidente Tabaré Vázquez realizó este viernes su tradicional acto de rendición de cuentas en el Antel Arena. Ante un auditorio que no llegó a colmar la capacidad de 15 mil localidades con las que cuenta el flamante escenario, Vázquez defendió los gobiernos frenteamplistas apelando –en ocasiones– a datos de su primera Presidencia.

Así lo hizo cuando uno de los espectadores lo increpó preguntándole la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron en los últimos años. “Voy a hablar de los puestos de trabajo que se perdieron. Me gusta tu pregunta, porque esto es gobierno de cercanía. Voy a hablar de eso. Tenés razón y nos duele que se perdieran 60 mil puestos de trabajo. ¡Pero desde 2005 a la fecha creamos 300 mil puestos de trabajo nuevos!”, contestó el mandatario, lo que rápidamente despertó la ovación del público al grito de ¡Uruguay, Uruguay!”.

Fue justamente en materia económica cuando más recurrió Vázquez a la comparación con 2005.

“Hemos tenido 15 años de crecimiento sostenido, con viento de cola, pero ahora también, cuando hay muchas turbulencias”, señaló el mandatario, y señaló que Uruguay se “desacopló” de la región.

“¿Alcanza con crecer económicamente? No, de nada vale crecer sin justicia social (...) Uruguay es el país de América Latina que mejor distribuye la riqueza (...) dijimos: crecer y distribuir al mismo tiempo”. En ese punto, destacó que esta forma de crecimiento permitió hacer que la pobreza que en 2006 se ubicaba en 32,5% pase al 7,9% en 2017.

Vázquez reconoció la necesidad de “trabajar” sobre el déficit fiscal, que se ubica por encima del 4% –niveles similares a los alcanzados después de la crisis de 2002–, y señaló que el 1% de ese déficit se explica por la caja militar, que el gobierno del Frente Amplio intentó reformar.

El mandatario también se refirió al cierre de empresas de los últimos días, y dijo que mientras que en 2004 había 143 mil empresas, en 2017 había 203 mil. “Y van a decir que muchas son unipersonales. Y sí, pero son empresas”, agregó.

Vázquez aprovechó para defender el Sistema Nacional de Ciudados, una de sus principales promesas durante la campaña de 2014. “Hemos trabajado y logrado mejorar la calidad de vida de 5.487 personas con dependencia severa. También atendimos a niñas y niños de 0 a 3 años –entre 2015 y 2018 fueron 13.297– y formamos además a más de 3.000 personas para la atención en primera infancia”, señaló.

En materia de seguridad, reconoció que “quizá” no llegaría a reducir las rapiñas 30% como lo había prometido y volvió a culpar al nuevo Código del Proceso Penal del aumento de delitos. “Durante 2017 siguieron descendiendo (las rapiñas). Hasta que llegamos al final de 2017 y principios de 2018, ahí se aplicó el nuevo CPP. Que hubo que ajustar. En ese interludio muchos delincuentes quedaron sueltos”.

Sobre la situación de Venezuela, señaló: “Fomentamos siempre, desde el principio, el diálogo y la solución pacífica de la crisis que experimenta Venezuela. No nos duelen prendas: no somos neutrales. No somos neutrales”, repitió.

Al término de la hora que duró el discurso, el mandatario se refirió a las elecciones: “La mayoría del pueblo uruguayo espera una campaña respetuosa y tolerante. Con los pies en la tierra, lo dijimos al empezar esta exposición. No podemos pretender en una campaña electoral una oda a la dulzura. Pero sí podemos pretender un tránsito respetuoso y tolerante. Honremos nuestra tradición democrática y republicana. Honremos la inteligencia del pueblo uruguayo, proponiendo y no agraviando”.

“Si las heridas son profundas, va a sufrir mucho más el pueblo uruguayo. Este mensaje (…) no se dirige solamente a los actores políticos, también a todos quienes estamos alrededor de esta campaña electoral”, concluyó.