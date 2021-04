Victoria's Secret retoma negociación por su venta, pero al doble del valor que tenía en 2020

Victoria's Secret (de L Brands) reinició las conversaciones con compradores sobre una posible venta, y está buscando más del doble del valor de US$ 1100 millones que tenía el año pasado en un acuerdo fallido.

Así lo explicaron personas familiarizadas con la operación a la agencia Bloomberg, que detallaron que la compañía podría ahora apuntar a una valoración de al menos US$ 2000 a 3000 millones en una potencial venta.

L Brands acordó el año pasado cancelar un acuerdo que daba a la firma de capital privado Sycamore Partners el control del 55% de la cadena de lencería por unos US$ 525 millones . La cadena podría valorarse aún más, según el director financiero Stuart Burgdoerfer, que citó las estimaciones de los analistas en una declaración enviada por correo electrónico a Bloomberg ayer.

“Como resultado de la mejora sustancial de los resultados de Victoria's Secret, varios analistas han valorado el negocio en hasta US$ 5000 millones”, dijo Burgdoerfer.

Las notas de los analistas de Wells Fargo & Co. y Credit Suisse Group AG de este año han dado a la cadena un valor potencial de más de US$ 4000 millones, y Citigroup en una nota de febrero la calculó en unos posibles US$ 5000 millones.

L Brands ya dijo que pretende completar la venta o la escisión de Victoria's Secret para agosto. El precio de sus acciones ha subido alrededor de 78% este año, y la última vez que cotizó se acercó a los US$ 66,20 por acción.

“El consejo de administración y nuestro equipo directivo siguen evaluando tanto una posible escisión del negocio de Victoria's Secret en una empresa pública independiente como una venta del negocio”, dijo Burgdoerfer en el comunicado. “El consejo está comprometido a perseguir la opción que devuelva el mayor valor a los accionistas”.

Victoria's Secret ha visto un aumento “inusual” de la demanda en los últimos trimestres, según sus estados financieros. Las fuertes ventas y el éxito de su negocio online la llevaron a elevar dos veces en marzo sus perspectivas de beneficios trimestrales, que se situaron en US$ 1 por acción para el periodo que se extiende hasta abril.

Estados Unidos tiene previsto publicar las cifras de ventas al por menor al 15 de enero. Las cifras apuntan a un fuerte giro para la cadena de lencería, que había luchado durante años con la disminución de las ventas y se esforzó por recalibrar después de perder la inversión de Sycamore justo cuando comenzaron los cierres por el coronavirus.

Sycamore inició una demanda en abril de 2020 para rescindir el acuerdo que había alcanzado en febrero. Argumentó que L Brands violó los términos del acuerdo al no pagar el alquiler y despedir a miles de trabajadores en medio de la pandemia.

La pérdida arrojó dudas sobre el futuro de la marca, agravadas por la controversia que rodea a la empresa y a las asociaciones de su expresidente Les Wexner con el convicto Jeffrey Epstein. Wexner, de 83 años, renunció a su puesto de presidente en febrero de 2020 y tanto él como su esposa, Abigail, no se presentarán a la reelección en la asamblea anual de accionistas que se celebrará en mayo, según ha informado la empresa.

Victoria's Secret también sustituyó abruptamente a su director general en noviembre, con Martin Waters ocupando el lugar de John Mehas menos de dos años después de que Mehas asumiera ese puesto.

Fuente: El Cronista