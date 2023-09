Vilaseca, capitán de Los Teros: “Necesitamos competencia, este equipo no tiene techo”

El capitán de Los Teros Andrés Vilaseca habló tras el debut en el Mundial de Rugby, en el que cayerpn 27-12 ante Francia pero hicieron jun gran partido.

“El primer comentario que me sale es el de la cantidad de periodistas que estoy viendo, hace dos días había solamente dos personas, es algo que quiero destacar. Lo segundo es que estoy muy orgulloso del equipo, es un placer liderar este equipo junto con el Mono. Quizás para algunos seguimos sorprendiendo, o les parece que esto fue algo histórico. Pero nosotros sabemos bien cómo nos estamos preparando y lo bien que hacemos las cosas hace mucho. Hoy vinimos a ganarle a Francia, hay que tomar dimensión de eso”.

“No podría pedir liderar un equipo mejor. Estuvimos peleando hasta faltando 10 minutos contra uno de los mejores equipos del mundo, jugando en su país. Esto es el comienzo para nosotros”.

“Uruguay en cuatro años jugó una sola vez con equipos de Tier 1, hoy fue la segunda.Tenemos bien en claro que estamos para pelearle de igual a igual a cualquiera. Necesitamos competencia, este equipo no tiene techo.

“Jugarle de igual a igual a Francia en su casa, en una RWC, habla de la confianza que se tiene este equipo y la calidad de nuestros jugadores. Vinimos acá a hacer historia y hoy fue un primer paso. Nosotros estamos convencidos, nos la creemos.

“Estábamos muy bien. Con mucha confianza jugando de igual a igual. En caliente me acuerdo de dos errores que cometimos que fueron determinantes. Un knock on mío en una salida y una patada de Tite que pega en compañero. El rugby de este nivel es así, cada error lo pagás muy caro, pero no tenemos nada que reprocharnos”.

Las decisiones hablan de la confianza que traemos. Si miramos para atrás, quizás hubiese estado bueno ir a los palos en alguno de los penales, tomar aire y bajar revoluciones. Pero peor hubiese sido arrepentirse de no ir al line, Hablamos toda la semana que había que salir a jugar, a querer. Las decisiones no son solamente mías, tengo al subcapitán y a todo el pack a los cuales miro y confío 100%. Hay que seguir intentando. Esto es así, tuvimos un line a 5m, 10 metros del ingoal en la última. No hay nada para reprocharse. Me saco el sombrero con los forwards.