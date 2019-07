Villar: FA “no puede permitir” que haya “deliveries con tracción a sangre”

La candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, Graciela Villar, cuestionó este sábado el nivel de “precarización” en “algunas áreas de trabajo” a raíz del avance de la tecnología, y advirtió que un cuarto gobierno de izquierda deberá asegurar el respeto a los derechos y la normativa vigente.

“Hoy tenemos delivery con tracción a sangre. ¿A ustedes no les parece una paradoja?”, comentó Villar ante el centenar de militantes que se congregaron en el club Unión Atlética.

La exedila puso a los deliveries de las aplicaciones como ejemplo de las “caras miserables del desarrollo tecnológico” a las que el Frente Amplio debe “apuntar”, marcando "las leyes que este país tiene, que son muchas”.

“Esos deliveries que andan en bicicleta con una mochila que no sé cuánto pesa, es tracción a sangre. Nos preocupamos por los caballos y ahora tenemos hombres y mujeres en bicicleta, bajo agua. Y no son empleados de nadie. Eso un gobierno progresista no lo puede permitir”, manifestó.

“¿Saben qué? Son trabajadores de una aplicación, pero nadie les paga BPS, ni seguro de salud, y si se enferman terminan en un hospital sin que nadie se haga responsable de ello”, agregó, ganándose el aplauso del auditorio.

Villar afirmó que tanto ella como el candidato Daniel Martínez tienen al trabajo como una "prioridad" y dijo estar "convencida" de que "los ámbitos de negociación colectiva no solo tienen que ver con el salario, sino también con las condiciones de trabajo, y con el respeto a los derechos de unos y otros".

"Los cambios en el mundo de trabajo los tenemos ya cuando vamos al supermercado y en vez de la cajera que conocíamos tenemos una maquinita. Necesitamos generar un sistema de formación que sea justo, de justicia social. Que esos trabajadores que están en áreas que –por mecanismos rutinarios de sus tareas– sabemos que hoy o mañana van a ser sustituidos por tecnología, ya empiecen a generar de acuerdo a su formación áreas de desarrollo para trabajar en otras competencias", sostuvo.

Una de las propuestas que lanzó Martínez durante la campaña interna fue la creación de un "Sistema Nacional de Formación y Capacitación", que apunte a "capacitar a los trabajadores que están siendo desplazados por la transformación de la economía, o que buscan nuevas oportunidades laborales en un contexto cambiante". El candidato estima que se podrían realizar 400 mil capacitaciones en todo el período de gobierno "sin destinar nuevos recursos presupuestales".