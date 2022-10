Vinicius ya sabía que era golazo de Valverde; mirá el video de la práctica de Real Madrid

El brasileño Vinicius Jr., una de las figuras de Real Madrid, confía en los remates de Federico Valverde y en los entrenamientos ya sabe que sus tiros son gol.

Así se pudo ver en un video de la práctica merengue de este viernes, en los que el uruguayo estaba trabajando en las definiciones.

Al ver que iba a patear Valverde, el brasileño dijo que iba a ser gol y así fue.

“@vinijr lo tenía claro y nosotros también... Simplemente, @fedeevalverde”, destacó la cuenta de Real Madrid.

En una ronda de prensa de Valverde con periodistas uruguayos, en la que participó Referí, el volante se refirió a cómo desarrolla el entrenamiento para perfeccionar su pegada. ¿El secreto? Mucho trabajo.

“Nos quedamos haciendo definiciones todos los días o por lo menos 8 de cada 10 días", comenzó explicando.

"Rematamos de diferente forma, de distintos lugares del campo, con presión, sin presión, girando para un lado y para el otro, de izquierda, de derecha, me gusta variar mucho el golpeo. Me gusta cambiarlo y realizar trucos para disparar a puerta. Hoy por hoy están entrando. El año pasado pegaban en los palos y eso me generaba desconfianza, entonces cuando iba a pegarle lo pensaba una vez más. Hoy, como entraron, la que me queda le pego”, subrayó.

Real Madrid se preparan para visitar a Getafe este sábado a la hora 16:00 por LaLiga de España (televisa ESPN2 y Star+2), luego del triunfo 2-1 ante Shakhtar Donetsk por Liga de Campeones del miércoles.