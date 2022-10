Nutrición y coaching: el antes y el después de Fede Valverde para llegar a la elite

En una ronda de prensa con el polifuncional futbolista uruguayo de Real Madrid, Federico Valverde, en la que Referí participó este lunes de tarde, el jugador explicó los secretos de su transformación para llegar a consolidarse en la elite, habló de sus sueños, de la comparación con Steven Gerrard, se refirió al Mundial de Qatar 2022, a la ilusión que tiene de jugar el Mundial 2030 en Uruguay y que sus hijos puedan verlo en una Copa del Mundo en Montevideo.

En la charla, el jugador fue abordando diferentes temas.

"El nutricionista y el coaching fueron importantes en todo ese proceso. Me sirvió para controlar la cabeza", apuntó.

Destacó el amor y el cariño de su madre para prepararle la comida y ofrecerle lo mejor, pero entiende que el fútbol profesional exige más que eso.

La influencia de la nutrición y coaching

Valverde explicó cómo se fueron procesando sus cambios en su carrera.

“Vienen cuando tenés resultados negativos. Ahí es cuando decís que debés hacer un clic para cambiar determinadas cosas y para ello es necesaria la ayuda de las personas que están a tu alrededor. Esas personas te dan las palabras para cambiar de cabeza, para cambiar físicamente y para ir mejorando en todos los aspectos que llegan los buenos resultados”.

Consultado por Referí sobre los cambios, dio detalles claves sobre la forma en que se produjo su transformación, que se apoyó en dos pilares, nutrición y coaching.

“El nutricionista fue parte del plan, igual que un coaching para que me ayudara a manejar diferentes sensaciones dentro y fuera de la cancha. Tenía que manejar los impulsos dentro del campo. La presión o los nervios en la cancha te puede afectar, y cada uno lo vive de forma diferente. A mí me afectaba de una forma en la que no me dejaba llevar el partido a lugar que quería, o no me permitía controlar mi cabeza para tenerla más tranquila. En ese aspecto trabajamos con el coaching. Además, el nutricionista fue muy importante para mejorar mi forma de comer, para alimentarme mejor, para tener mejor descanso. Eso fue de gran ayuda”.

Luego profundizó sobre la alimentación para jugar en la elite, un asunto que con la llegada de Luis Suárez a Uruguay se transformó en un tema clave en el fútbol local.

“En la alimentación experimenté un cambio radical. En casa, siempre comía lo que preparaba madre, que obviamente no es la alimentación perfecta para un deportista para que pueda mantener un nivel bueno, pero obviamente la hace con el cariño y corazón y a los hijos nos encanta. Cuando te toca salir de Uruguay, y llegar a Madrid, si no cambiás la alimentación, si no te mantenés a un nivel óptimo, definitivamente no te da para pelear un lugar con los mejores del mundo. Cuando llegas a ese nivel, la buena alimentación es la que te ayuda para evitar las lesiones, porque con una buena alimentación sufrís menos lesiones”.

“Cuando salís de Uruguay recibís otras enseñanzas en estos aspectos te hacen dar ese clic para poder mantenerte con los mejores. Eso me ayudó a cambiar mi cabeza”.

