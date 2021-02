Vuelta del público a las canchas sigue en espera, mientras el gobierno busca reactivar el deporte amateur

La Secretaría Nacional del Deporte (SND) tiene como objetivo reanudar los deportes colectivos de contacto en gimnasios cerrados y volver a la realidad deportiva previa al 2 de diciembre.

Eso permitiría retomar la disputa del Federal de handball y de la Liga Livosur de vóleibol y al mismo tiempo comenzar la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021 ya que la definición que está en curso de la Liga 2019-2020 se está realizando en formato de burbuja sanitaria, en el Antel Arena.

Mapi Gómez de Scuola que defiende su título federal de handball

La SND está a la espera de los informes de parte del Ministerio de Salud Pública para presentar el próximo lunes estos temas en el Consejo de Ministros.

Este objetivo va a contramano de las recomendaciones realizadas por el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) que en el marco de la pandemia de coronavirus emitió el viernes un informe que en materia de deporte planteó una reducción de aforo de gimnasios cerrados y la suspensión de los torneos amateurs manteniendo los torneos profesionales con protocolo de testeos.

En caso de que la evolución epidemiológica se complique y crezcan los números de contagios las recomendaciones serán las de cerrar los gimnasios y suspender la actividad deportiva tanto amateur como profesional.

El subsecretario de Deportes, Pablo Ferrari, dijo a Referí que la SND "planteará volver a la realidad previa a diciembre" y recordó que el GACH asesora pero es el Poder Ejecutivo el que en definitiva adopta las decisiones, siempre atendiendo a lo que disponga el Ministerio de Salud Pública.

El pasado 2 de diciembre fue la fecha en la que el gobierno decidió cancelar todas las actividades deportivas bajo techo ante el aumento de positivos de covid-19 en el país. Eso provocó una larga interrupción en plenas semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Abel Agarbado de Olimpia, que espera la próxima Liga

Pero también paró la disputa de la Liga Femenina de Básquetbol, los Federales de handball masculino y femenino que estaban en instancias de Final Four y la disputa de las semifinales de la Liga Livosur de Vóleibol.

"Si no se vuelve a los protocolos de antes, no puede empezar la Liga de básquetbol el 1° de marzo, porque sin vestuarios no hay liga", dijo el lunes a El Observador Sebastián Bauzá, director nacional de Deportes.

Sobre la vuelta del público a las canchas, Ferrari dijo: "Es algo que veo lejano todavía, no es un tema que tengamos arriba de la mesa y no hemos tenido un planteamiento formal de parte de la Federación Uruguaya de Basketball ni de la Asociación Uruguaya de Fútbol".

La semana pasada la SND fue informada de que Peñarol iba a comunicarse para solicitar un aforo mínimo de público para sus partidos de locatario en el Campeón del Siglo, Sin embargo, aún no se estableció comunicación alguna entre las partes y desde la SND se entiende que este tipo de pedidos deben proceder de la AUF.

En diciembre del año pasado, Ignacio Ruglio le había hecho este mismo pedido a Bauzá para enero, pero el mismo no prosperó por la evolución epidemiológica que cursa Uruguay.

Pia Fernández se preparará en España

La atleta uruguaya Pia Fernández llegó este lunes a España y comenzará una serie de entrenamientos para aprontar luego competencias europeas que le permitan sumar puntos para el ranking clasificatorio a los Juegos Olímpicos y aprontar el Sudamericano de Buenos Aires.

La SND realizó gestiones con el gobierno español no solo para facilitar su ingreso al país sino para poder extender los tiempos que un visado normal permiten como estadía en el país ibérico.