Wall Street registra fuerte repunte tras caída en precios del petróleo

La bolsa de Nueva York tuvo un fuerte repunte este martes beneficiada por una caída de precio del crudo, tras tocar mínimos desde febrero el lunes.

En la campana de cierre el Dow Jones ganó 1,82% a 33.545,92 puntos, el tecnológico Nasdaq 2,92% a 12.948,62 unidades tras caer 2% el lunes. Y el S&P 500 ganó 2,15% a 4.262,73 puntos.

Las acciones se vieron impulsadas por el descenso de los precios del crudo, resumieron los analisas de Wells Fargo.

El barril de crudo Brent del mar del Norte para entrega en mayo cerró el martes por debajo de los US$ 100 por primera vez desde el segundo día de la invasión rusa de Ucrania, hace casi tres semanas. Mientras el Brent cedió 6,53%, el WTI cayó 6,37%.

"China tuvo el mayor impacto" sobre los precios del crudo el martes, argumentó Stephen Schork, de Schork Report. La decisión china de ordenar el confinamiento de decenas de millones de personas para contener brotes de covid "despierta claramente inquietudes en el mercado sobre la demanda" de crudo.

"El mercado dio un gran suspiro de alivio ante el descenso de precios de las materias primas, principalmente alimentación y energía", dijo a la AFP Adam Sarhan de 50 Park Investment.

"El alza de los precios de alimentos y energía actúa como un impuesto indirecto sobre los consumidores y las empresas", explicó el consejero en inversiones.

Los inversores esperan además con expectativa la decisión de la Reserva Federal que el miércoles anunciará probablemente un aumento de sus tasas de interés de referencia por primera vez en dos años.

Su presidente, Jerome Powell, es partidario de un alza de 0,25%, en un contexto de inflación persistente.

En tanto "la volatilidad persiste por el conflicto en Ucrania", señalaron los analistas de Schwab.

Entre los valores del día, las grandes aerolíneas aumentaron sus perspectivas de facturación para el actual trimestre. Así American Airlines (+9,26%), United Airlines (+9,19%) y Delta Air Lines (+8,70%) anunciaron un aumento de sus proyecciones de ventas.

Apple ganó de su lado 2,97% a US$ 155,09, Amazon 3,89% a US$ 2.947,33 y Netflix 3,85% a US$ 343,75.

Los títulos de grupos de servicios petroleros, como Schlumberger (-5,51% a US$ 39,26), perdieron terreno.

Fuente: AFP